謝欣穎、王柏傑分手沒斷聯 駁婚宴互潑飲料

謝欣穎大病痊癒，昨亮麗現身活動。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝欣穎和王柏傑分手近半年，昨出席活動時狀態頗佳，但她說最近趕拍新戲，抵抗力較弱，前陣子罹患一場「好不了的感冒」，近日好不容易康復。對於恢復單身心情，她表示：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」並稱和王柏傑分手後依舊會聯絡。

兩人私下聯繫內容，除了交流王柏傑送她的愛犬Cooper大小事，先前爆出2人在婚禮激烈爭吵，甚至互潑飲料的新聞，他們也討論過該話題，謝欣穎認為造謠者太過分，反問：「難道分手後就一定要對立？」

請繼續往下閱讀...

提到吃喜酒互潑飲料一事，因事隔3年，她早就忘記當天發生的事，因此新聞出來後，她先問王柏傑「我們那天有吵架嗎」，對方無奈回：「沒有啊，那飲料是誰潑的，妳忘記了嗎？」意指別人發生的事卻被冠在兩人頭上，讓她相當氣憤，甚至連上週出席林映唯婚禮，藝人好友們也仍在議論此事。

此外，謝欣穎跟薛仕凌在影集《我們與惡的距離2》演兄妹，對於薛仕凌閃兵風波，謝欣穎直言沒聯絡，「他應該知道我會默默關心他，出這樣的事他也很難過，雖然不常聯絡，但一見到面、眼神對到，他就會知道我有在關心他。」

