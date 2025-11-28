自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝欣穎、王柏傑分手沒斷聯 駁婚宴互潑飲料

謝欣穎大病痊癒，昨亮麗現身活動。（記者潘少棠攝）謝欣穎大病痊癒，昨亮麗現身活動。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝欣穎和王柏傑分手近半年，昨出席活動時狀態頗佳，但她說最近趕拍新戲，抵抗力較弱，前陣子罹患一場「好不了的感冒」，近日好不容易康復。對於恢復單身心情，她表示：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」並稱和王柏傑分手後依舊會聯絡。

兩人私下聯繫內容，除了交流王柏傑送她的愛犬Cooper大小事，先前爆出2人在婚禮激烈爭吵，甚至互潑飲料的新聞，他們也討論過該話題，謝欣穎認為造謠者太過分，反問：「難道分手後就一定要對立？」

提到吃喜酒互潑飲料一事，因事隔3年，她早就忘記當天發生的事，因此新聞出來後，她先問王柏傑「我們那天有吵架嗎」，對方無奈回：「沒有啊，那飲料是誰潑的，妳忘記了嗎？」意指別人發生的事卻被冠在兩人頭上，讓她相當氣憤，甚至連上週出席林映唯婚禮，藝人好友們也仍在議論此事。

此外，謝欣穎跟薛仕凌在影集《我們與惡的距離2》演兄妹，對於薛仕凌閃兵風波，謝欣穎直言沒聯絡，「他應該知道我會默默關心他，出這樣的事他也很難過，雖然不常聯絡，但一見到面、眼神對到，他就會知道我有在關心他。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中