宋柏緯《絕勝》演陳傑憲 自信99.9％像

宋柏緯在《絕勝》飾演陳傑憲，髮型、長相確實有幾分相似。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕電影《絕勝》以台灣在去年世界棒球12強賽奪冠的故事改編，昨天在樂天球場舉行媒體探班，並揭曉主要卡司陣容，「台灣隊長」陳傑憲一角由宋柏緯演出，他前前後後試鏡了兩個月，才敲定由他接演。宋柏緯坦言壓力很大，謙虛表示等到殺青之後再來看大家對他的評價。

胡智強（左起）飾演陳柏清、張庭瑚飾演林家正、宋柏緯飾演陳傑憲、陳泰河飾演林昱珉。（記者胡舜翔攝）

《絕勝》昨公布宋柏緯演出陳傑憲、張庭瑚演出林家正、胡智強演出陳柏清、陳泰河演出林昱珉，4名演員在拍攝期間用「真運動員」的方式受訓，還找來已經退役的「轉運手」投手官大元當教練指導。演員分享球場上全身傷痕累累、痠痛都是正常，胡智強、陳泰河兩人自揭在練習時曾中暑長達3次，而宋柏緯則是曬一整天太陽，一倒下來就直接斷電了。

陳傑憲在球場奔馳的英姿，令人印象深刻。（資料照，記者陳志曲攝）

狂掃「台灣隊長」代言商品 笑喻為信仰儲值

被問到像不像飾演的選手？陳泰河信心滿滿，大喊：「當然！99.9%像！」宋柏緯也接著說：「我也覺得99.9%像，我覺得不要演一個球員，自己要變成球員的感覺。」因為要演出陳傑憲，宋柏緯狂看陳傑憲的影片，看到YouTube的演算法都會自動推陳傑憲的影片給他，他也笑說自己到超商都會買陳傑憲代言的商品，想要為「信仰儲值」。

宋柏緯最佩服的是陳傑憲的心態，欣賞他不是熱血衝動，而是沉著穩定，鼓勵隊友們踏實，一步一步來。導演王維明透露，從宋柏緯試鏡結束到決定啟用他，時間長達兩個月，長相、身高都是其次，演員的企圖心才是他們看重的。電影（含宣傳發行）成本破億，預計在明年夏天上映。

