邰智源率隊PK羅時豐 打趣兩鍋論三代同堂

丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID、 溫妮分成兩隊將在《真料理兩鍋論》進行美食PK賽。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐率領黃鐙輝、KID、溫妮、丘涵錄製料理實境節目《真料理兩鍋論》，昨出席發表記者會，邰智源、羅時豐10多年前曾一起錄過節目，這次首度搭檔主持，兩人一搭一唱笑梗連發，更幽默形容6人是「三代同堂」組合，黃鐙輝則直呼他們兩人是他兒時偶像，根本是跟神合作。

羅時豐提到近年屢被傳死訊，連邰智源也有看到相關假新聞：「還有人問我大牛是不是死了？他明明在跟我錄節目。」邰智源則說自己被算命師說未來可能會中風，他也直喊很擔心，「現在油膩的比較不敢吃，都快改吃素了，健康檢查都沒事，膽固醇高了一點。」

請繼續往下閱讀...

KID這次時隔5、6年主持棚內節目，平常錄製外景都是素顏上陣，但接了棚內需要化妝，昨天受訪眼睛明顯變紅，他哀喊自己的臉跟化妝品不合，寧願去吹風淋雨也不想被化妝水噴，不過隨即又表示還是很喜歡在棚內吹冷氣。

而KID的好友兼《綜藝玩很大》主持搭檔坤達日前涉閃兵，KID透露坤達目前還沒有回歸錄影，「我們都有在關心，錄影當天才會知道他有沒有來，到現場發現他沒來，有點小失望。」KID也說吳宗憲很為坤達擔心，「錄影時氣氛還是有點陰陰的，但畢竟還是要工作，會持續把歡樂帶給大家。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法