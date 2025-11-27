自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉李進良護女整形親上陣 虧小禎該動腦

李進良擔任《整形過後》的醫療顧問，也對女兒參與演戲樂見其成。（記者王文麟攝）李進良擔任《整形過後》的醫療顧問，也對女兒參與演戲樂見其成。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

温昇豪（右）在《整形過後》和Emma飾演父女。（六魚文創提供）温昇豪（右）在《整形過後》和Emma飾演父女。（六魚文創提供）

李進良擔任好友温昇豪監製、主演影集《整形過後》的醫療顧問，而他和小禎18歲的女兒Emma也在這齣戲獻出處女作。這齣戲聚焦整形話題，他說女兒若想整形，他絕對親自動刀，幽默表示：「若是他亂找醫生，去找佩甄的老公怎辦？」至於前妻小禎還有哪些地方需要「再加強」？他毫不猶豫吐槽：「她現在應該動動腦。」

胡瓜之前在節目遊戲過程不慎碰觸到籃籃胸部遭炎上，小禎替爸爸喊冤之餘，意外爆出籃籃有男友，被網友痛批心機。李進良對於這件事頗有微詞，他說：「沒事把別人男友說出來，跟碰到哪裡有什麼關係？我看不懂這邏輯。」但也為小禎緩頰，認為她個性心直口快，內心並無惡意。

談到外貌，李進良就專業眼光來看，指出小禎現在外貌分數非常高，「不然怎麼會有小8歲、又像大谷翔平的男友？」主動提到對方現階段戀情。他透露小禎的感情狀況是看新聞並聽女兒說才得知，「我是祝福。」

女兒雖然會主動跟他聊媽媽的感情狀況，「但我希望她不要把我的感情狀態跟媽媽說，畢竟我都會保護她想要整形的隱私。」因被追問女兒想整哪裡，他以「客戶隱私」為由不願透露。

此外，之前傳出Emma要出道拍戲，小禎和李進良一度意見不合。李進良認為Emma身在演藝世家，加上角色是演出整外醫師的女兒，完全本色演出，可以嘗試看看；他坦言小禎一開始確實不希望女兒來演戲，並非介意她也踏入演藝圈，「她擔心Emma能力不到，會耽誤別人，像是影響劇組工作時間、經費，表演不好也會遭網友霸凌。」

後來Emma上了一年表演課，真正上戲後，李進良為女兒打了90分高分。而胡瓜身為外公，對外孫女也踏入演藝圈的心態是支持又開放，連首映會都一口答應要來參加。李進良更透露他正為小禎和Emma籌備一個寵物相關的網路節目，希望母女倆能借此展現長才。

