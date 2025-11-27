告五人捐1200萬演唱會收益獻愛 合作原聲童聲合唱團超感動

告五人金馬獎當天排除萬難出席公益音樂會。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕告五人今年4月首登高雄世運主場館，他們將演唱會收益捐出新台幣1200萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應「讓愛看見希望」公益募款活動，金馬獎頒獎典禮當天更排除萬難出席公益音樂會，以行動獻愛。

告五人音樂會當天早上彩排，被孩子們感動到鼻酸。（相信音樂提供）

告五人上週六出席金馬獎頒獎典禮前，馬不停蹄趕場「2025 你 我 我們音樂會」，不僅零唱酬演出，更自貼妝髮造型、交通等成本，團員們表示：「透過演出和大家分享歌曲的喜怒哀樂，一起在人生的旅途中成長，也算是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安在現場也感性地說：「我們真的很開心能一起共襄盛舉，對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要！」

此次公益音樂會邀集台灣原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋等團體，活動當天，告五人清晨5點就從宜蘭出發為音樂會彩排，孩子們的歌聲與琴聲讓3人瞬間「聽到鼻酸」，大讚：「一早就被孩子們專注純粹的聲音感動！一定經歷非常用心的練習才能有這樣的表現，能和他們同台是告五人的榮幸。」團員們更喊話：「希望未來能在演唱會上合作！」

