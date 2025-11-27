陳淑芳金馬金鐘連創紀錄 被拱挑戰金曲新人 驚呼開玩笑

導演葉天倫（左起）黃沐妍、陳淑芳、范逸臣和鍾倫理一同出席短片《你說，我想聽》公益記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由導演葉天倫執導公益短片《你說，我想聽》昨舉行記者會，主要演員陳淑芳、黃沐妍、范逸臣和鍾倫理一同出席。才剛在金馬獎獲頒終身成就獎的陳淑芳在短片中大展歌喉，笑說年輕時很會唱，「但現在沒有要唱歌了啦！」她被拱三金獎座只差金曲獎，應該要出唱片力拚明年的金曲獎「最佳新人」獎，當場直呼：「太愛開玩笑了！」

黃沐妍本月初宣布結婚和懷孕雙喜訊，她昨透露9月中拍攝短片時其實就已懷孕，但一開始還「忘記」，讓家中長輩全被嚇到，直呼進度太快。連合作短片的陳淑芳、葉天倫都是在記者會現場才知道消息。

提到快速安排婚禮，黃沐妍竟當場落淚，原來年初有家族長輩過世，外婆因此情緒低落，有天聊天時意外提到「這輩子從沒穿過婚紗」，讓她一直放在心裡，「我希望外公外婆能看到我穿婚紗，也想完成外婆的心願。」尤其外公已經90多歲，希望最快1月舉行婚宴，更笑說「只希望不要與陳漢典、Lulu撞期」。

黃沐妍說沒想到孩子提前報到，更透露預產期在明年5月，希望產後3個月可以重返賽道，甚至已報名8月底的雪梨馬拉松，黃沐妍笑說「生完小孩後還是會跑，我目標是明年參加雪梨的！」至於婚紗，她決定穿「蓬裙」遮孕肚，一旁的陳淑芳鼓勵她：「看得出來也沒關係，很漂亮。」讓黃沐妍備感窩心。

