Energy下月全員集合 領軍群星平安夜開唱

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy、丁噹、白安、「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治驚喜推出耶誕歌曲，重新詮釋師兄五月天的經典曲目《聖誕夜驚魂》，眾星宣布12月24日將在台北大全聯內湖店舉辦「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，更邀請凍齡玉女蘇慧倫加入。

蘇慧倫加入公益演唱會的演出。（相信音樂提供）

坤達、書偉因為閃兵風波團體停工，下月將合體Energy的成員，投入早已規劃的慈善演出，屆時每組演出歌手將帶來精彩演出與驚喜歌曲，也將聯手合唱改編的《聖誕夜驚魂》。

大夥分享兒時對耶誕的難忘回憶，白安分享：「小時候我爸媽都會把聖誕襪放在我房門口，第一個聖誕禮物是香水。」丁噹則笑說：「小時候我把鞋子放在窗口外面，但等到天亮把窗戶打開，裡面卻空無一物。」暖男鼓鼓聽了貼心笑回師姐：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備！」

「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會將與全聯、大全聯以及全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，唱片公司號召歌迷做公益，也邀請多個社福團體到場欣賞。

