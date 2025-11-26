自由電子報
娛樂 最新消息

陳玉勳焦慮《大濛》票房 靠口碑場回血

《大濛》首映，李烈（後排左起）、陳玉勳、方郁婷、9m88、潘麗麗、葉如芬、陳竹昇（前排左起）、曾敬驊、柯煒林、陳以文、蔡昌憲與劉冠廷笑談拍片點滴。（記者潘少棠攝）《大濛》首映，李烈（後排左起）、陳玉勳、方郁婷、9m88、潘麗麗、葉如芬、陳竹昇（前排左起）、曾敬驊、柯煒林、陳以文、蔡昌憲與劉冠廷笑談拍片點滴。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕甫拿下第62屆金馬獎最佳劇情片的《大濛》昨首映，導演陳玉勳攜主角柯煒林、方郁婷、9m88等眾星出席；其中陳玉勳表達對票房的焦慮，但監製葉如芬笑稱「有李烈（監製）在不怕」，另外有「破億吉祥物」蔡昌憲加盟，讓劇組稍稍鬆一口氣。

陳玉勳一開場就自爆：「大概一個月前，還在做後期時，我覺得這片可能只賣300萬」，他甚至悲觀到覺得「世上可能只有我和監製葉如芬、李烈會喜歡這部電影」，直到月初的口碑場傳出不少好評，才覺得自己「血條回升到50CC」。

片中劉冠廷飾演的飛賊角色有真實原型「高金鐘」，他苦笑說：「自己妝髮好的第一場戲竟是去拍照。」但陳玉勳以經典黑白照片為靈感替他打造造型，他一妝好、拍完第一張照片，就慢慢找到角色定位。第一次看到劉冠廷造型的柯煒林，昨開玩笑大叫：「為什麼他那麼帥？為什麼我們變這樣！」笑翻全場。

演出特務的蔡昌憲，過去參與多部電影都賣破億，他一臉驚恐表示，「我沒有要扛（票房）啦！但看到《大濛》評價很好，當然希望這稱號越響亮越好。」

在《大濛》飾演方郁婷哥哥的曾敬驊，上週以《我家的事》首度拿下金馬最佳男配角獎，他透露金馬獎座放在櫃子上，表示最害怕看到自己得獎爆哭的回放，至於原本說好要帶爸媽出國玩慶祝，他說近期忙完後就會開始討論。《大濛》27日全台上映。

