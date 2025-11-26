《我們六個》太虐心 黃薇渟鼻酸失控噴鼻血

馬志翔（右）、黃薇渟在《我們六個》飾演父女。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬志翔與黃薇渟在戲劇《我們六個》飾演父女，這齣戲也是明年金鐘大熱門，昨2人一起受訪，黃薇渟因劇中角色張力大，被問到「殺青後是否有走不出來的坎」，竟突然大叫：「我流鼻血了！」馬志翔立刻慌張拿衛生紙給她，現場騷動不斷，她先離席去處理鼻血，後來苦笑說：「想到戲裡哥哥、姐姐的劇情就容易鼻酸啦。」馬志翔忍不住吐槽：「妳的是鼻血吧！」

黃薇渟突然流鼻血（左），馬志翔趕快遞上衛生紙。（記者陳奕全攝）

馬志翔在劇中演出渣男，除了外遇，還把小三直接帶回家，讓許多觀眾氣到狂罵，連他太太追劇後都對他不耐煩，他無奈說：「那陣子她超常罵我，脾氣暴躁到不行！」還模仿太太用不耐煩口氣吼他「睡覺了啦」、「你兒子要洗澡了」，讓他哭笑不得，只能默默承受戲外延伸的情緒後座力。

被罵到心裡有陰影的馬志翔甚至一度不敢白天出門跑步，擔心路人會把角色對號入座，「覺得那段期間路人的眼神都有點敵意。」最後乾脆改成晚上八點才外出，「那時候大家都在看電視，就不會被認出來。」沒想到反效果，反倒跟路人多了不少有趣互動，大家熱情找他合照。若偶爾遇到路人用力瞪他，他也直接回瞪，認為：「互相尊重啦！」

而黃薇渟坦言至今還沒勇氣把戲看完，但她演完這部戲後，更珍惜和家人的情感，面對自己爸爸若碰到生意不順的事，也會跟爸爸說：「生意沒談成都沒關係，因為生離死別真的不知道何時會發生，我最在乎的是我們家人之間的感情。」相當溫暖。

