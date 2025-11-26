〈金片子放榜〉黃遠零台詞稱王 小薰母愛催淚封后

黃遠（右）與小薰拿下金片子最佳男女演員獎。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025金片子大賽昨舉行頒獎典禮，最佳男女演員獎分別頒給短片《Rungay》黃遠和《五花肉》「小薰」黃瀞怡，其中《Rungay》和《抓耙仔》皆獲3獎，並列大贏家。

《Rungay》以太魯閣族語中的「猴子」為名，探討人類與自然的深層連結，黃遠在片中零台詞，表演全靠細節；他坦言雖然最近沒新作，但依舊在認真生活，也說片中猴子的出現代表與內心、祖靈對話的聲音，演出時得全神貫注，還靠露營找靈感；評審大讚黃遠演出情感真摯且具穿透力，每個畫面皆能緊抓觀眾的心神，態度誠懇且具說服力。

小薰以《五花肉》奪下最佳女演員獎，該片觸及白色恐怖題材，她演出為母則強的妻子，為了嗷嗷待哺的孩子，想出「以肉易肉」的方式換取熱騰騰的五花肉；她謝謝評審理解角色的脆弱與力量，「這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」

謝盈萱（左）、楊貴媚（右）合體頒發「金片子金獎」給《狀況》導演王崇霖。（記者潘少棠攝）

金馬影后楊貴媚和謝盈萱攜手頒發最大獎「金片子金獎」與獎金台幣60萬元給短片《狀況》，主持人楊達敬當場提問兩位影后目前是否還願意拍短片時，楊貴媚爽朗回應：「放馬過來！」謝盈萱則拿麥克風支持表示：「當然。」

《狀況》導演王崇霖則以自身經驗鼓勵所有創作者：「有時候人生會出現許多『狀況』，當你沒有如願得到想要的東西時，不妨看看四周，或許那個東西就在你的身邊。」

