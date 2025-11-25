王心凌Sugar熱潮 引爆奧克蘭-天后提重編火辣椅子舞

王心凌將「Sugar High 2.0」的熱度擴散到美國。（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕華語流行天后王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式進軍美國，首站鎖定加州灣區城市奧克蘭，於知名場館Oakland Arena開唱，為美國行揭開亮眼序幕，她為此提早抵達舊金山調整時差，展現滿滿誠意。

王心凌帶來重新編排的椅子舞，畫面辣翻。（天晴娛樂提供）

為了首次於美國演出，王心凌與團隊在節目結構、舞台動線及歌單編排上進行多項微調，呈現 「Sugar High 2.0」美國特別限定版。除了重新編排並返場的《Baby Boy》椅子舞外，粉絲最愛的「鑽石雨」與「點歌環節」等經典段落，也在奧克蘭呈現。

王心凌在台上分享心情：「為了今天的演出，我提前幾天來到舊金山，除了想先調時差，讓今天能在最好的狀態之外，我去逛了MoMA美術館、漁人碼頭；看海、看海豹、坐了摩天輪、喝了Hot Chocolate。」放鬆之餘也汲取了能量。

她感性說道：「這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」奧克蘭站圓滿落幕後，巡演團隊隨即整裝出發，前往下一站紐約市。

