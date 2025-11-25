《人物專訪》陳昇最浪漫的事 不讓老婆受驚嚇-笑爆金城武中二作風

陳昇明年預計到海外辦畫展，背後是尚未完成的畫作。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

陳昇除了計畫跨年演唱會，也要出新專輯。（記者潘少棠攝）

67歲的陳昇寫過許多動人歌曲，被問到是否曾對老婆展現什麼浪漫舉動？他竟直言：「不要讓她太驚訝就很浪漫了，我大半生在驚滔駭浪裡面，沒有嚇死她就不錯了，我能平靜過日子就好了。」

陳昇喜歡騎車練體力。

（記者潘少棠攝）

陳昇還自爆，前陣子和朋友去五星飯店聽DJ放爵士音樂，「沒注意到時間，回家老婆嚇到了，我已經很久沒有超過晚上12點回家，她很緊張，能夠不要嚇到別人就很浪漫了。」寫過這麼多好歌，是否有哪幾首是特別寫給老婆或兒子？陳昇說：「我不來這套，但我會偷偷藏在歌詞裡。」

陳昇隨手在工作室找出過去幫金城武製作的卡帶，掀起滿滿的回憶。（記者陳慧玲攝）

在工作室受訪，陳昇許多畫作都在裡面，明年也計畫舉辦海外畫展，另外也放著他的健身單車，笑說：「這是我的飛輪。」他還會每天固定游泳40分鐘鍛鍊身體。 工作室裡有許多回憶，陳昇透露，以前金城武來當他的製作助理，還曾偷偷在廁所裡貼了紙條，上面寫著「你們有沒有發現我的存在」，以現在的話來形容，就是很「中二」。

陳昇還隨手在工作室翻出以前為金城武製作的卡帶，當年是知名經紀人、製作人葛福鴻讓金城武來當他助理，陳昇問：「為何找到我？」金城武則透露，他想做林強風格的音樂。陳昇笑說，當時看到工作室樓下總有一堆漂亮美眉在等，「我以為我紅了，原來是來看金城武。」

12月31日陳昇將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，明年也將推出同名新專輯，其中一首《漂鳥》透過AI技術，將29年前兒子小時候錄在《不安的年代》歌中的聲音抽出再保留在新歌裡面，陳昇直呼：「太厲害了吧！」演唱會購票可洽KKTIX與全家FamiPort。

