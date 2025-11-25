自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》陳昇最浪漫的事 不讓老婆受驚嚇-笑爆金城武中二作風

陳昇明年預計到海外辦畫展，背後是尚未完成的畫作。（記者潘少棠攝）陳昇明年預計到海外辦畫展，背後是尚未完成的畫作。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

陳昇除了計畫跨年演唱會，也要出新專輯。（記者潘少棠攝）陳昇除了計畫跨年演唱會，也要出新專輯。（記者潘少棠攝）

67歲的陳昇寫過許多動人歌曲，被問到是否曾對老婆展現什麼浪漫舉動？他竟直言：「不要讓她太驚訝就很浪漫了，我大半生在驚滔駭浪裡面，沒有嚇死她就不錯了，我能平靜過日子就好了。」

《人物專訪》陳昇最浪漫的事 不讓老婆受驚嚇-笑爆金城武中二作風陳昇喜歡騎車練體力。
（記者潘少棠攝）

陳昇還自爆，前陣子和朋友去五星飯店聽DJ放爵士音樂，「沒注意到時間，回家老婆嚇到了，我已經很久沒有超過晚上12點回家，她很緊張，能夠不要嚇到別人就很浪漫了。」寫過這麼多好歌，是否有哪幾首是特別寫給老婆或兒子？陳昇說：「我不來這套，但我會偷偷藏在歌詞裡。」

陳昇隨手在工作室找出過去幫金城武製作的卡帶，掀起滿滿的回憶。（記者陳慧玲攝）陳昇隨手在工作室找出過去幫金城武製作的卡帶，掀起滿滿的回憶。（記者陳慧玲攝）

在工作室受訪，陳昇許多畫作都在裡面，明年也計畫舉辦海外畫展，另外也放著他的健身單車，笑說：「這是我的飛輪。」他還會每天固定游泳40分鐘鍛鍊身體。 工作室裡有許多回憶，陳昇透露，以前金城武來當他的製作助理，還曾偷偷在廁所裡貼了紙條，上面寫著「你們有沒有發現我的存在」，以現在的話來形容，就是很「中二」。

陳昇還隨手在工作室翻出以前為金城武製作的卡帶，當年是知名經紀人、製作人葛福鴻讓金城武來當他助理，陳昇問：「為何找到我？」金城武則透露，他想做林強風格的音樂。陳昇笑說，當時看到工作室樓下總有一堆漂亮美眉在等，「我以為我紅了，原來是來看金城武。」

12月31日陳昇將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，明年也將推出同名新專輯，其中一首《漂鳥》透過AI技術，將29年前兒子小時候錄在《不安的年代》歌中的聲音抽出再保留在新歌裡面，陳昇直呼：「太厲害了吧！」演唱會購票可洽KKTIX與全家FamiPort。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中