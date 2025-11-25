自由電子報
陳志強夫妻接戲延後生子計畫 Darren曝光浪花兄弟復出節奏

林智勝（中）再度號召演藝圈好友、體壇名人齊聚東華菁英高爾夫球俱樂部，左起為陳志強、竇智孔、林智勝、Darren、康茵茵。（原棒協提供）林智勝（中）再度號召演藝圈好友、體壇名人齊聚東華菁英高爾夫球俱樂部，左起為陳志強、竇智孔、林智勝、Darren、康茵茵。（原棒協提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳志強與「Darren」邱凱偉出席「大師兄」林智勝舉辦的「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫名人賽，兩人在球場上帥氣揮桿，也以行動支持原住民青少年的棒球夢。

兩人受訪互虧互補，聊到家庭話題。陳志強透露，原本與妻子曾智希計畫今年備孕，但因接到好劇本，只能延後。他笑說：「我們都滿急的，但還是要先努力存一點給小孩，讓他以後生活更好。」夫妻倆將在年底加入民視八點檔《豆腐媽媽》，但故事線不一定會相遇，「她已經開始拍了，我還在抓緊時間練球」。

Darren分享「浪花兄弟」近況，雖尚未有明確計畫，但兩人正積極準備，希望再唱音樂節或登跨年舞台，再掀回憶殺。Darren也提到與兒子Travis的日常。Travis現在會學著喊：「大家好，我們是浪花兄弟。」若在家不吃飯或調皮，只要視訊找「叔叔」陳志強訓話，他立刻乖得像天使。兩人笑稱：「我們彼此的孩子都能管！」

