蕭薔年曆獻愛絕美30載 瑜伽搭書法迎接馬年

蕭薔以金色、寶藍等顏色烘托出馬年大器的女王風範。（珍世美學慈善基金會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蕭薔慈善年曆邁入第30年，2026年主題為「珍世麗彤」，呼應丙午馬年，以明豔、大器、充滿力量的畫面呈現萬馬奔騰，氣勢非凡。她回憶：「轉眼間已走過30年，內心滿是溫熱的悸動。」

蕭薔於年曆中展現書法才藝。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔提到，每一年發行的挑戰與突破，最終都化作支持公益的力量，「因為心中有光，不覺時光荏苒，只餘踏實與喜悅」。她每年都精心規劃年曆，30年來不斷求新求變，這次因應馬年驛馬星動，團隊特別赴澳門取景，內外景交錯，紅色、金色、翡翠綠、黃色等明豔色彩搭配絕美服裝與造型，配合蕭薔出神入化的肢體動作與膚如凝脂的身形，美出新高度。

「珍世麗彤」不可或缺的是蕭薔行雲流水般的書法與高難度瑜伽。書法部分，她選擇王勃名作「滕王閣序」，靈動俊逸的筆觸，將哲人的人生境界淋漓展現。揮別蛇年，蕭薔用行動展現馬年奔騰的魅力，並形容日常：「工作旅行、熟悉的事物、多年的友情，一直維持初衷和喜歡的生活方式，日日都說好日。」

