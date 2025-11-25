Lulu扛事操刀婚禮 陳漢典 只要聽話出錢

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典和黃偉晉在《明星製作公司》相互幫忙也互虧爆料。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《明星製作公司》昨舉辦記者會，節目由Lulu率領陳漢典、風田、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉主持，現場爆料、互虧聲不斷。Lulu身為新一代主持天后，她不只在工作上能扛事，在家也妥妥展現女強人實力。她受訪時坦言家中大小事多由她親力親為，尤其婚禮籌備；陳漢典則自嘲只負責聽話、付錢和出席。

談到最失控的主持人，全場一致指向風田。Lulu笑稱他常以「我是日本人」自居、裝可憐博同情；楊銘威則被點名最會請客，常用自家餐廳的小籠湯包餵飽大家。至於陳漢典與Lulu是否能公私分明？曾莞婷爆料兩人有自己的小視窗，在車上一路聊到停不下來。

黃偉晉經典表情「我立刻就要爆炸」曾掀起模仿潮，Lulu也現場直接模仿起來，不過她說黃偉晉偶爾抱怨而已，沒有大家想得這麼暴躁。

Lulu透露婚禮日期已確定，正在整理賓客名單；被問是否會邀前任阿達，她立刻皺眉：「你們有在尊重我老公嗎？」剛成為人夫的風田也聊到婚姻話題，他說老婆已搬來台灣同住，結束遠距離的煎熬，也說有給其他主持人看過老婆的照片，但下秒卻被打臉，Lulu驚呼：「我們根本都沒看過！」

