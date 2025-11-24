自由電子報
娛樂 最新消息

張震稱帝曝有拜有保佑 柯煒林落敗笑問誰跑票

張震稱帝曝有拜有保佑 柯煒林落敗笑問誰跑票張震二度稱帝，竟是神明有加持。
（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠、許世穎／台北報導〕張震以《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，他笑說這幾天到家裡附近的3間宮廟拜拜求平安，只是拜完南港奉天宮之後，順手拿了一顆糖果，沒想到竟然成為他的「Lucky物」，他笑說不會吃掉，要放在獎盃旁邊「供著」。

張震稱帝曝有拜有保佑 柯煒林落敗笑問誰跑票《大濛》慶功宴上，柯煒林（中）開心與導演陳玉勳（右）、方郁婷暢聊。
（記者陳奕全攝）

相隔4年再次拿下影帝，張震坦言心態與以往不同，過去演戲時壓力很大又緊張，如今越來越鬆，演《幸福之路Lucky Lu》時很舒適、自在，「其實我大可以不用演，我不是缺很多錢，演戲就是要好玩，讓自己可以享受演戲的過程，這是我繼續的動力。」

與張震纏鬥到最後一刻的《大濛》柯煒林，幽默笑說：「是誰沒投給我？每次都說什麼第2名！」來自香港的柯煒林4年前以《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角，開啟與台灣的緣份，他坦言當時來台覺得很孤單，如今熟識的台灣影人越來越多，這個認識、那個也認識，突然間發現自己也成為其中的一份子，再也不覺得孤單，感性直呼：「這比得獎還開心。」

《大濛》在11月27日上映。

