范冰冰險勝高伊玲摘后冠 陳雪甄壓倒性完封女配角

《地母》導演張吉安前天透過視訊，讓范冰冰親眼看到金馬獎盃。

〔記者廖俐惠、鍾志均／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮前天落幕，最受矚目的莫過於范冰冰以《地母》拿下影后，金馬執委會執行長聞天祥透露，她與高伊玲纏鬥到最後，勝出原因為「從肢體到語言，從極度從容到崩潰，讓人非常耳目一新」。而高伊玲也十分有風度，坦言能與范冰冰戰到最後一輪，讓她嚇死了。

《地母》導演張吉安前天透過視訊，讓范冰冰親眼看到金馬獎盃，激動之情全寫在臉上。張吉安在昨天凌晨的慶功宴透露，范冰冰工作簽證其實早就拿到了，但後來接到新工作難以抽身，不過范冰冰透過電話向媒體表示感謝，並分享收到650多條祝賀訊息，可能晚上也睡不著了，並向恰好到來的李安表達對其作品的愛意，李安也靦腆祝賀。

高伊玲（圖）坦言能與范冰冰戰到最後一輪，與有榮焉。

今年幾乎毫無懸念、壓倒性勝出的是《人生海海》的陳雪甄，她得知以15票全拿奪下最佳女配角，直呼：「很感動，努力這麼久，終於被肯定了。」與她合作長達17年的導演廖克發，也感性表示：「我的確閃過17年前，陳雪甄第一次來面試的樣子，第一部拍到現在真的非常感動。」兩人也相約未來「不漲價」，還要再繼續合作。

聞天祥補充，今年有7個獎項都是「一票之差」勝出，包括最佳劇情片的《大濛》就是險勝香港電影《眾生相》，印證評審團主席廖慶松所說的：「今年每個獎項都滿競爭，在台灣拿金馬獎很難。」

