玖壹壹驚喜合體滅火器 大師兄也來了

玖壹壹的春風（右二）主動向滅火器主唱楊大正（左）報名同台合唱。（夥球擊提供）

〔記者陳慧玲／桃園報導〕金曲樂團滅火器昨晚和本土天團玖壹壹首次在桃園棒球場舉行的「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」同台，而且還是春風主動向滅火器主唱楊大正「報名」，除了玖壹壹帶來驚喜，另外前幾個月剛引退的「大師兄」林智勝也上台和滅火器合唱《鋼鐵男子》，感動全場。

林智勝（中）助陣滅火器，感動全場。（夥球擊提供）

昨晚滅火器壓軸演出，唱到《曾經瘋狂》時，玖壹壹驚喜上台，這首歌是過去滅火器為了向「台灣巨砲」陳金鋒引退特別創作的致敬歌曲，演出前楊大正受訪談到：「春風說有首歌超愛，《曾經瘋狂》，我可以上去唱嗎？所以我排進歌單，春風說他們整團要上來合唱。」

玖壹壹昨晚帶來《打鐵》、《LOCAL》等多首歌曲，團員開心說：「美好的天氣，美好的舞台，配上美好的你們！」他們剛辦完南北貳路音樂節，透露「很難過」，僅比「打平」小賺一點點，因此也趁這次演出來向楊大正討教，「我們想看辦得好的地方，發現火球祭的主視覺、雙舞台很酷，花費很大。」楊大正則大方說辦到今年已有賺錢，「 我們很用心，賺點錢應該吧！」

滅火器兩天的歌單都不同，向歌迷展現誠意，昨天獻唱《海上的人》、《十二月的妳》等多首歌曲，楊大正說女兒讀小二，喜歡韓團，聽KPOP歌曲，笑說原本想翻唱兒女都愛的《 獵魔女團》夯曲《Golden》，但音域太廣只好放棄。 楊大正也談到，這次歌單強調棒球元素，「想向台灣棒球致敬，今年拿下很多好成績，很多偉大球員手把手一棒接一棒，力量傳承。」

昨火球祭第二天，美秀集團唱到《捲菸》全場大合唱，另外演唱《航海王》主題曲的日本龐克天團 WANIMA 也首次來台演出，展現搖滾熱力。

