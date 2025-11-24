自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玖壹壹驚喜合體滅火器 大師兄也來了

玖壹壹的春風（右二）主動向滅火器主唱楊大正（左）報名同台合唱。（夥球擊提供）玖壹壹的春風（右二）主動向滅火器主唱楊大正（左）報名同台合唱。（夥球擊提供）

〔記者陳慧玲／桃園報導〕金曲樂團滅火器昨晚和本土天團玖壹壹首次在桃園棒球場舉行的「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」同台，而且還是春風主動向滅火器主唱楊大正「報名」，除了玖壹壹帶來驚喜，另外前幾個月剛引退的「大師兄」林智勝也上台和滅火器合唱《鋼鐵男子》，感動全場。

林智勝（中）助陣滅火器，感動全場。（夥球擊提供）林智勝（中）助陣滅火器，感動全場。（夥球擊提供）

昨晚滅火器壓軸演出，唱到《曾經瘋狂》時，玖壹壹驚喜上台，這首歌是過去滅火器為了向「台灣巨砲」陳金鋒引退特別創作的致敬歌曲，演出前楊大正受訪談到：「春風說有首歌超愛，《曾經瘋狂》，我可以上去唱嗎？所以我排進歌單，春風說他們整團要上來合唱。」

玖壹壹昨晚帶來《打鐵》、《LOCAL》等多首歌曲，團員開心說：「美好的天氣，美好的舞台，配上美好的你們！」他們剛辦完南北貳路音樂節，透露「很難過」，僅比「打平」小賺一點點，因此也趁這次演出來向楊大正討教，「我們想看辦得好的地方，發現火球祭的主視覺、雙舞台很酷，花費很大。」楊大正則大方說辦到今年已有賺錢，「 我們很用心，賺點錢應該吧！」

滅火器兩天的歌單都不同，向歌迷展現誠意，昨天獻唱《海上的人》、《十二月的妳》等多首歌曲，楊大正說女兒讀小二，喜歡韓團，聽KPOP歌曲，笑說原本想翻唱兒女都愛的《 獵魔女團》夯曲《Golden》，但音域太廣只好放棄。 楊大正也談到，這次歌單強調棒球元素，「想向台灣棒球致敬，今年拿下很多好成績，很多偉大球員手把手一棒接一棒，力量傳承。」

昨火球祭第二天，美秀集團唱到《捲菸》全場大合唱，另外演唱《航海王》主題曲的日本龐克天團 WANIMA 也首次來台演出，展現搖滾熱力。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中