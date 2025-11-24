自由電子報
娛樂 最新消息

子瑜回鄉飆魅力TWICE閃爆高雄 預告明年大巨蛋見

子瑜（右起）、SANA、多賢等成員唱進高雄世運主場館，全場陷入瘋狂。（Live Nation Taiwan提供）子瑜（右起）、SANA、多賢等成員唱進高雄世運主場館，全場陷入瘋狂。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕超人氣韓團TWICE等了10年，旋風席捲南台灣！台灣成員周子瑜帶著成員回家鄉開唱，昨進行第二場、也是最終場演出，子瑜親切秀台語向全場ONCE（粉絲名）問候，台下尖叫聲劃破世運主場館，整場演出高潮不斷。

超人氣韓團TWICE魅力狂飆，旋風席捲南台灣。（Live Nation Taiwan提供）超人氣韓團TWICE魅力狂飆，旋風席捲南台灣。（Live Nation Taiwan提供）

子瑜用台語表示「我很想你耶，你甘有想我？」雖然發音有些生疏，不過台灣粉絲超捧場，超大應援聲回應，讓她忍不住再用中文道謝：「我知道你們都非常歡迎我回家，我也感受到你們的心意了。」再度掀起歡呼聲。

TWICE開唱特地打造360度全方位舞台，搭配燈光、煙火，帶來震撼體驗。（Live Nation Taiwan提供）TWICE開唱特地打造360度全方位舞台，搭配燈光、煙火，帶來震撼體驗。（Live Nation Taiwan提供）

昨子瑜爸媽都在台下欣賞女兒表演，突然子瑜爸被娜璉點名「都坐著」沒站起來嗨，成員們立刻接話，「聽說他都沒坐下呢！」子瑜再對著ONCE嬌喊「我知道你們都很激動，不要再害羞了」，號召全場歌迷全起立應援。

最終場開場前奏一下，ONCE們放聲尖叫，緊接著《THIS IS FOR》、《Strategy》等夯曲連番上陣，最後共唱超過30首歌曲，令歌迷心滿意足；雖然成員彩瑛因健康亮紅燈，無法前來，其餘8名成員仍使出渾身解數，賣力程度有增無減。

定延昨小露台語實力，問大家「吃飽沒？」隨後透露是子瑜教的（台語）；娜璉也表示最後一天了，要玩得開開心心；多賢、SANA希望和ONCE共度美好時光；隊長志效問「高雄，我的名字怎麼樣？」子瑜立刻神救援，教她「我的名字叫什麼？」全場大喊她的名字，熱情爆表。

此次高雄兩場巡演共吸11萬ONCE朝聖，特地打造360度全方位舞台，搭配燈光、煙火，帶來震撼體驗。傍晚前的高捷世運站幾乎被粉絲塞爆，像極了高雄版跨年，熱鬧非凡。

昨接近尾聲，巨型LED突宣布TWICE明年3月21日、22日將首度登臺北大巨蛋開唱，帶給ONCE最大驚喜。

