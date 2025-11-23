自由電子報
娛樂 最新消息

戴佩妮布秧獲原創電影歌曲 演唱收音討論爆量

戴佩妮演繹《地母》主題曲《布秧》，並獲得今年最佳原創電影歌曲。（台視提供）戴佩妮演繹《地母》主題曲《布秧》，並獲得今年最佳原創電影歌曲。（台視提供）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕金馬獎第二段音樂表演在典禮前半段成了最熱話題，其中戴佩妮憑藉《布秧》奪最佳原創電影歌曲最受討論。她一登場便以招牌細膩嗓音渲染電影《地母》的情緒，開場穩健、層次分明，然而當歌曲進入高音與情緒堆疊段落時，現場疑似出現收音不穩、音場飄忽的狀況，歌聲忽大忽小，讓觀眾瞬間緊張起來，整段表演也在PTT掀起首波「爆」量討論。

9m88演唱《大濛》主題曲《大濛的暗眠》。（台視提供）9m88演唱《大濛》主題曲《大濛的暗眠》。（台視提供）

接力登場的9m88演唱《大濛》的《大濛的暗眠》，舞台同步重現電影畫面，氣氛強烈，但網友仍聽出收音雜訊、音樂與人聲分離等問題。壓軸的告五人則帶來《我天生－有病版》，讓網友邊期待邊擔心：「收音這麼慘，等等告五人怎麼辦？」整段表演宛如音響大考驗，與歌手的唱功同時被放大檢視。

告五人表演入圍原創電影歌曲《我天生－有病版》。（台視提供）告五人表演入圍原創電影歌曲《我天生－有病版》。（台視提供）

PTT上短短幾分鐘就湧入大量留言，意見南轅北轍，有人大讚戴佩妮「太美、太神」、「歌難唱但她撐住了」，也有人直呼：「收音好怪，聽得好痛苦」，還有網友幫忙緩頰：「現場很正常，可能是轉播單位的問題。」而頑童的開場表演相對穩定，他們以饒舌歌詮釋「前往（電影）的路上是最好的時光」，率先替典禮炒熱全場。

