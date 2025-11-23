金馬62》陳玉勳奪原創劇本獎歡呼聲大笑喊冷靜 潘客印獲改編劇本感謝3位嚴格監製把關

陳玉勳以《大濛》獲得最佳原著劇本。（攝影新聞組攝）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕陳玉勳打敗奧斯卡得主西恩貝克，以《大濛》獲金馬62最佳原著劇本，他從劉若英手上接獲獎座，因現場歡呼聲超大，搞笑喊了兩聲：「冷靜！」潘客印則以《我家的事》獲最佳改編劇本，他表示電影改編自自己的短片《姊姊》，更源於真實人生，因此常思考「人生的劇本難寫，還是電影難寫」。創作遇到瓶頸時，他就回頭看自己的人生，「這個劇本我寫了三、四十年」。

潘客印以《我家的事》奪最佳改編劇本。（攝影新聞組攝）

陳玉勳感謝評審肯定，也向田調老師、台灣文史資料工作者致謝，「因為你們的努力，讓我們能考據、寫出好劇本」。他也感謝《大濛》演員，「有你們，我的文字才能變得生動」。

請繼續往下閱讀...

潘客印因骨裂在他人的攙扶下上台，他特別感謝投資人林昱伶，笑稱她像「從天上抱著一堆錢飛下來」支持作品，也希望未來能像她一樣幫助別人。他也向3位監製鄭有傑、蔡宗翰、謝君堯致謝，形容他們是「面惡心善」的嚴格教練，尤其鄭有傑愈兇劇本愈好，同時也感謝家人給予生命與力量，「因為電影，我現在是幸福的」。能讓一個平凡人把故事搬上大銀幕，他感性表示：「謝謝電影、謝謝金馬獎，我是潘客印。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法