自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬62》陳淑芳獲終身成就獎哽咽馭金馬 孤味3女兒感性獻獎

演了68年的戲，金馬影后陳淑芳獲頒本屆「終身成就獎」。（攝影新聞組攝）演了68年的戲，金馬影后陳淑芳獲頒本屆「終身成就獎」。（攝影新聞組攝）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕陳淑芳2020年在金馬獎一口氣抱回「最佳女主角」與「最佳女配角」兩項大獎，寫下影壇傳奇，今年更接連獲頒金鐘獎「特別貢獻獎」與金馬獎「終身成就獎」，可說是空前絕後。昨晚她從電影《孤味》的3個「女兒」謝盈萱、徐若瑄和孫可芳手上拿到獎座，特別有意義，她哽咽表示：「演藝圈這條路走下來非常困難，但我願意，願意走到不能走、演到不能演為止。」並再度重申絕不漲價。

電影《孤味》的3個「女兒」徐若瑄、孫可芳、謝盈萱，獻獎給「媽媽」陳淑芳。（台視提供）電影《孤味》的3個「女兒」徐若瑄、孫可芳、謝盈萱，獻獎給「媽媽」陳淑芳。（台視提供）

她從19歲踏入攝影棚，至今已經演了68年的戲，超過一甲子，上台領獎時，包括導演李安、日星西島秀俊等人都站起來為她喝采，場面動人。

電影《孤味》的3個「女兒」徐若瑄（左起）、孫可芳、謝盈萱，獻獎給「媽媽」陳淑芳。（台視提供）電影《孤味》的3個「女兒」徐若瑄（左起）、孫可芳、謝盈萱，獻獎給「媽媽」陳淑芳。（台視提供）

陳淑芳回憶過往拍群戲，只要其中一位演員沒演好，大家就會拍到凌晨3、4點，但從沒有人抱怨；她有時因為角色感情過於沉重，一哭就停不下來，連導演喊卡都沒聽到，最後回到家、躺在床上，她也是哭著睡著，但她為這些日子下結論：「我雖然累，但從事影視是我的志趣，希望能一輩子演下去，這也是屬於我個人的『孤味』。」並說自己會努力繼續拍戲，不辜負金馬對她的期望。

徐若瑄獻獎時提到，自己認識的陳淑芳，不是在劇組，就是去做公益的路上，或是在家做長輩圖傳給身邊親友，生活充實。86歲的陳淑芳則笑嘻嘻表示：「人生只要心裡有愛、有熱情，永遠沒有年齡顧忌。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中