金馬62》陳淑芳獲終身成就獎哽咽馭金馬 孤味3女兒感性獻獎

演了68年的戲，金馬影后陳淑芳獲頒本屆「終身成就獎」。（攝影新聞組攝）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕陳淑芳2020年在金馬獎一口氣抱回「最佳女主角」與「最佳女配角」兩項大獎，寫下影壇傳奇，今年更接連獲頒金鐘獎「特別貢獻獎」與金馬獎「終身成就獎」，可說是空前絕後。昨晚她從電影《孤味》的3個「女兒」謝盈萱、徐若瑄和孫可芳手上拿到獎座，特別有意義，她哽咽表示：「演藝圈這條路走下來非常困難，但我願意，願意走到不能走、演到不能演為止。」並再度重申絕不漲價。

電影《孤味》的3個「女兒」徐若瑄、孫可芳、謝盈萱，獻獎給「媽媽」陳淑芳。（台視提供）

她從19歲踏入攝影棚，至今已經演了68年的戲，超過一甲子，上台領獎時，包括導演李安、日星西島秀俊等人都站起來為她喝采，場面動人。

電影《孤味》的3個「女兒」徐若瑄（左起）、孫可芳、謝盈萱，獻獎給「媽媽」陳淑芳。（台視提供）

陳淑芳回憶過往拍群戲，只要其中一位演員沒演好，大家就會拍到凌晨3、4點，但從沒有人抱怨；她有時因為角色感情過於沉重，一哭就停不下來，連導演喊卡都沒聽到，最後回到家、躺在床上，她也是哭著睡著，但她為這些日子下結論：「我雖然累，但從事影視是我的志趣，希望能一輩子演下去，這也是屬於我個人的『孤味』。」並說自己會努力繼續拍戲，不辜負金馬對她的期望。

徐若瑄獻獎時提到，自己認識的陳淑芳，不是在劇組，就是去做公益的路上，或是在家做長輩圖傳給身邊親友，生活充實。86歲的陳淑芳則笑嘻嘻表示：「人生只要心裡有愛、有熱情，永遠沒有年齡顧忌。」

