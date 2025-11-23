自由電子報
娛樂 最新消息

男配曾敬驊騎金馬瞬間淚崩-女配陳雪甄等17年抱獎 淚謝廖克發

最佳男配角曾敬驊得知獲獎瞬間淚崩，從台下哭到台上，到後台就開心跳了起來。（攝影新聞組攝）最佳男配角曾敬驊得知獲獎瞬間淚崩，從台下哭到台上，到後台就開心跳了起來。（攝影新聞組攝）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕第62屆金馬獎昨晚揭曉，男女配角分別由《我家的事》曾敬驊以及《人生海海》陳雪甄拿下，兩人都在台上激動落淚，曾敬驊感性謝謝電影，還有以《返校》帶他進電影世界的李烈，陳雪甄則是大喊導演廖克發的名字，激動表示「過了17年，我終於站上來了！」

曾敬驊以《我家的事》拿下最佳男配角。（攝影新聞組攝）曾敬驊以《我家的事》拿下最佳男配角。（攝影新聞組攝）

曾敬驊一獲獎就瞬間淚崩，並與《我家的事》的家人、導演潘客印擁抱。他表示自己雖然不太會說話，不過做了很多勇敢的事情，「謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝妳看見了我，謝謝這個世界給我這樣的空間，可以好好生活、好好感受這些情緒，謝謝電影、謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家。」

最佳男配角曾敬驊得知獲獎瞬間淚崩。（攝影新聞組攝）最佳男配角曾敬驊得知獲獎瞬間淚崩。（攝影新聞組攝）

陳雪甄則是一上台就爆哭，激動表示從導演廖克發大學第一部短片就合作，「謝謝你多年來信任我，而且我要謝謝你，永遠跑在最前面，引領我們相信電影，相信說故事的力量！」

陳雪甄以《人生海海》拿下最佳女配角，淚灑頒獎台。（攝影新聞組攝）陳雪甄以《人生海海》拿下最佳女配角，淚灑頒獎台。（攝影新聞組攝）

陳雪甄也說，想把獎送給所有在每一部電影中擔任配角的演員，「我們或許不會受到注目跟眼光、懷疑自己的能力，但謝謝我們沒有放棄」。她說很多時候是配角在暗處支撐，才能創造電影的細節，同時謝謝資方，「我們在這裡，謝謝你們看見我們！」最後她感謝角色帶領她，強調「不管面臨任何困境，都要活在當下，把根紮在自己身上，用自由的心繼續往前走」。

此次陳雪甄在《人生海海》扮演一個在馬來西亞成長的華人女性，她透露為了演好角色，非常努力化身當地人，更笑言導演廖克發每一次都給她很難的課題，「這次不但了解歷史跟文化，還要學習呼吸的運用、肌肉的使用、發音的位置，甚至身體型態上，走路、神態都像當地人。」

