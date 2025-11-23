陳美鳳幫腔胡瓜 曾國城快閃怕失言

陳美鳳替胡瓜緩頰，認為他不會做出越矩的行為。 （台灣優質生命協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣優質生命協會理事長陳美鳳昨號召藝人、運動員與企業界好友，以球會友、以愛傳愛，為花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害重建計畫籌募善款。她被問及近期胡瓜錄影時疑似碰觸籃籃胸部一事，直言胡瓜不是那種人；曾國城則避答，似乎擔心再次失言。

陳美鳳替胡瓜緩頰，強調籃籃就像是胡瓜的女兒，節目錄影常有肢體接觸，對方不可能有不當心思；曾國城則低調避談，迅速轉往球場比賽。不過曾國城有分享自己成功瘦下8公斤、腰圍小了快10公分的心得，自嘲是被利菁「修太瘦」的照片刺激，讓他決心展開長達3個多月的瘦身計畫。

棒棒堂成員近日接連爆發爭議，威廉昨帶著老婆卓君澤現身受訪時，大方直面回應也對外致歉，表示團員之間仍會互相支持、互相提醒；對於小杰的閃兵事件，他透露自己私下有給建議，希望對方調整心態、面對後續司法程序。至於王子捲入粿粿、范姜彥豐婚變，威廉直言，「沒有真正的贏家」，盼好友從教訓中成長。

利菁以自身婚姻經驗談論粿王事件，直言：「年輕一切的錯都錯在賀爾蒙吧！」她透露與老公結婚25年，曾因激烈爭吵簽過「外遇者必須淨身出戶」協議，好在夫妻倆現在感情相當穩定。

