自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

民歌50沸騰大巨蛋 陶子妙喻媽媽版TWICE

吳楚楚（左起）、張明智、陶曉清、姚黛瑋共同回憶民歌美好。（中華音樂人交流協會提供）吳楚楚（左起）、張明智、陶曉清、姚黛瑋共同回憶民歌美好。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕大巨蛋昨晚充滿濃濃的懷舊氛圍，近3萬觀眾找回青春時期最美回憶，「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，長達7小時不斷電演出，帶領所有熱愛民歌的朋友搭上時光機，重溫一首首經典好歌，一如「陶子」陶晶瑩幽默對女兒說的：「看我那個年代的TWICE！」秦祥林和老婆也特別從美國返台支持民歌，77歲依舊充滿帥氣。

陶晶瑩（左）唱完民歌立刻帶女兒趕去高雄看TWICE演唱會。（中華音欒人交流協會提供）陶晶瑩（左）唱完民歌立刻帶女兒趕去高雄看TWICE演唱會。（中華音欒人交流協會提供）

民歌發展50年，在吳楚楚的大力促成下，74組歌手獻唱122首民歌金曲，因應大巨蛋的大場地，現場設置107公尺寬的超巨型LED螢幕，讓觀眾可以看得更清楚。吳楚楚談到：「民歌手有很強的連結，我們不是偶像歌手，就是好朋友喜歡唱歌，我邀請所有歌手大家都說一個字『好』，沒有問酬勞多少錢。」他也和張明智合唱演唱會主題曲《五十年》。

秦祥林（右）和老婆特別從美國返台挺民歌。（記者陳慧玲攝）秦祥林（右）和老婆特別從美國返台挺民歌。（記者陳慧玲攝）

陶子一連演唱張雨生的《天天想你》跟蔡藍欽的《這個世界》，兩位音樂才子都英年早逝，但作品不斷被傳唱，陶子讓女兒荳荳上台向大家打招呼，笑說：「我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，先陪媽媽來台北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」

姚黛瑋邀請「民歌之母」陶曉清上台，陶曉清談到明年要過80歲生日，還計畫要開畫展、出新書，姚黛瑋誇她沒有停下腳步，接著邀請潘越雲等11月壽星歌手一起上台讓全場為他們高唱生日快樂歌。

大合唱《廟會》時，台上出現北管、神轎等，另外萬芳獻唱《再愛我一次》等歌曲，難忘民歌曾發光發熱，「灣聲樂團」則演奏《橄欖樹》、《最後一夜》等樂曲向屠穎、韓賢光等多位已故優秀音樂人致敬，場面感人，壓軸節目則由所有歌手登台大合唱《浮雲遊子》、《外婆的澎湖灣》、《散場電影》、《恰似你的溫柔》等經典民歌。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中