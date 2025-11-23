民歌50沸騰大巨蛋 陶子妙喻媽媽版TWICE

吳楚楚（左起）、張明智、陶曉清、姚黛瑋共同回憶民歌美好。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕大巨蛋昨晚充滿濃濃的懷舊氛圍，近3萬觀眾找回青春時期最美回憶，「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，長達7小時不斷電演出，帶領所有熱愛民歌的朋友搭上時光機，重溫一首首經典好歌，一如「陶子」陶晶瑩幽默對女兒說的：「看我那個年代的TWICE！」秦祥林和老婆也特別從美國返台支持民歌，77歲依舊充滿帥氣。

陶晶瑩（左）唱完民歌立刻帶女兒趕去高雄看TWICE演唱會。（中華音欒人交流協會提供）

民歌發展50年，在吳楚楚的大力促成下，74組歌手獻唱122首民歌金曲，因應大巨蛋的大場地，現場設置107公尺寬的超巨型LED螢幕，讓觀眾可以看得更清楚。吳楚楚談到：「民歌手有很強的連結，我們不是偶像歌手，就是好朋友喜歡唱歌，我邀請所有歌手大家都說一個字『好』，沒有問酬勞多少錢。」他也和張明智合唱演唱會主題曲《五十年》。

請繼續往下閱讀...

秦祥林（右）和老婆特別從美國返台挺民歌。（記者陳慧玲攝）

陶子一連演唱張雨生的《天天想你》跟蔡藍欽的《這個世界》，兩位音樂才子都英年早逝，但作品不斷被傳唱，陶子讓女兒荳荳上台向大家打招呼，笑說：「我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，先陪媽媽來台北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」

姚黛瑋邀請「民歌之母」陶曉清上台，陶曉清談到明年要過80歲生日，還計畫要開畫展、出新書，姚黛瑋誇她沒有停下腳步，接著邀請潘越雲等11月壽星歌手一起上台讓全場為他們高唱生日快樂歌。

大合唱《廟會》時，台上出現北管、神轎等，另外萬芳獻唱《再愛我一次》等歌曲，難忘民歌曾發光發熱，「灣聲樂團」則演奏《橄欖樹》、《最後一夜》等樂曲向屠穎、韓賢光等多位已故優秀音樂人致敬，場面感人，壓軸節目則由所有歌手登台大合唱《浮雲遊子》、《外婆的澎湖灣》、《散場電影》、《恰似你的溫柔》等經典民歌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法