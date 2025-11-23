金馬紅毯暖變親情伸展台 林依晨嬌如美人魚張孝全戰鬥陀螺加持

林依晨為女兒特別穿上紫色魚尾禮服。（攝影新聞組攝）

〔金馬採訪團／台北報導〕金馬62星光紅毯集結巨星，今年典禮碰上「韓流」來襲，場外仍聚滿粉絲應援，熱情程度不輸同天在高雄世運主場開唱的TWICE。紅毯上不只星光熠熠，更充滿溫情時刻，張孝全惦記著6歲兒子，特別秀出兒子送給他的幸運物「戰鬥陀螺」；林依晨則為了喜歡美人魚的3歲的女兒，特別以一襲紫色魚尾禮服登場。

張孝全貼身攜帶兒子送上心愛的戰鬥陀螺，特別有勁。（攝影新聞組攝）

張孝全貼身攜帶兒子送上心愛的戰鬥陀螺（圖），特別有勁。（翻攝自MyVideo）

張孝全笑說兒子不只送上最心愛的戰鬥陀螺，還細心叮嚀：「它會保護你。」他也一路貼身攜帶，愛子之情藏都藏不住；林依晨則俏皮指著自己的臉頰，稱上面還有兒子早上留下的口水印；劉若英也分享自己的幸運物是兒子的叮嚀，「我出門前，兒子對我說『做自己，加油』。」影星們提到孩子時臉上滿是幸福。

蔡淑臻一襲粉色洋裝，仙如女神。（攝影新聞組攝）

曾敬驊、姚淳耀在電影中是「親如家人」的關係，如今則成為對手角逐男配角獎，曾敬驊一見到姚淳耀就親切喊「阿叔抱一下！」；劇中飾演一家人的蔡淑臻、葉子綺則是競爭女配角獎，兩人一粉一藍登上紅毯，年僅9歲的葉子綺穿得像小公主、十分可愛，被問及得獎信心，她靦腆回：「（得獎）這個就得看評審了」，超成熟回應讓蔡淑臻驚呼拍手稱讚。

桂綸鎂的洞洞裝，美腿若隱若現。（記者陳奕全攝）

特別來台擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊與翁倩玉攜手走紅毯，兩人曾在《桑妮：AI管家》飾演一對母子，兩人一碰面就開心相認，互喊媽媽、兒子，而12歲就拿下影后的林品彤今年也擔任頒獎嘉賓，除了親生媽媽在現場外，過去與她合作母女戲的《美國女孩》的林嘉欣 、《小曉》的陳意涵也都在金馬獎團圓，林品彤甜笑表示她跟「三個媽媽」都很親；昨分別走上紅毯的桂綸鎂、鳳小岳、張孝全昔曾合作經典作品《女朋友。男朋友》，三人也是時隔多年再次於金馬盛典重聚。

翁倩玉（圖）與日本影帝西島秀俊來台擔任頒獎嘉賓。（攝影新聞組攝）

翁倩玉與日本影帝西島秀俊（圖）來台擔任頒獎嘉賓。（攝影新聞組攝）

