西島秀俊飛台頒獎 地母導演預告驚喜

日本金像獎影帝西島秀俊今晚將擔任金馬獎頒獎嘉賓。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮今晚盛大登場，今年金馬邀集多位重量級影人，包括李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等；國際來賓則請到日本金像獎影帝西島秀俊到場擔任頒獎嘉賓。此外，時隔9年再以《地母》角逐最佳女主角的范冰冰，傳有望現身典禮，導演張吉安昨神秘賣關子表示：「會給大家驚喜！」也成為典禮焦點之一。

陳淑芳今年接連在金鐘、金馬獲頒特別貢獻獎，典禮上將由她在《孤味》中合作的「三名女兒」謝盈萱、徐若瑄、孫可芳共同獻獎；金馬影后林嘉欣則將攜《美國女孩》兩位「女兒」方郁婷、林品彤登台頒獎，「母女」合體的畫面備受期待。

今年典禮不設傳統主持人，改以表演與嘉賓串場。入圍名單由王淨獻聲配音；頑童MJ116、李竺芯、黃奇斌和孫盛希將帶來精采演出，而戴佩妮、告五人、9m88屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲。

原定與西島秀俊一同走紅毯的「遊戲鬼才」小島秀夫，因為得了A型流感，無法出席典禮，小島秀夫對於無緣現身典禮表示相當遺憾，也承諾未來將找機會補上這次缺席的遺憾。

