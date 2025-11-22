自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

西島秀俊飛台頒獎 地母導演預告驚喜

日本金像獎影帝西島秀俊今晚將擔任金馬獎頒獎嘉賓。（資料照，記者潘少棠攝）日本金像獎影帝西島秀俊今晚將擔任金馬獎頒獎嘉賓。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮今晚盛大登場，今年金馬邀集多位重量級影人，包括李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等；國際來賓則請到日本金像獎影帝西島秀俊到場擔任頒獎嘉賓。此外，時隔9年再以《地母》角逐最佳女主角的范冰冰，傳有望現身典禮，導演張吉安昨神秘賣關子表示：「會給大家驚喜！」也成為典禮焦點之一。

陳淑芳今年接連在金鐘、金馬獲頒特別貢獻獎，典禮上將由她在《孤味》中合作的「三名女兒」謝盈萱、徐若瑄、孫可芳共同獻獎；金馬影后林嘉欣則將攜《美國女孩》兩位「女兒」方郁婷、林品彤登台頒獎，「母女」合體的畫面備受期待。

今年典禮不設傳統主持人，改以表演與嘉賓串場。入圍名單由王淨獻聲配音；頑童MJ116、李竺芯、黃奇斌和孫盛希將帶來精采演出，而戴佩妮、告五人、9m88屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲。

原定與西島秀俊一同走紅毯的「遊戲鬼才」小島秀夫，因為得了A型流感，無法出席典禮，小島秀夫對於無緣現身典禮表示相當遺憾，也承諾未來將找機會補上這次缺席的遺憾。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中