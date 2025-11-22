自由電子報
娛樂 最新消息

《金馬62入圍午宴》黃秋生人氣旺征服競爭者 蔡淑臻 葉子綺母女檔拚場

曾敬驊（左起）、黃鐙輝、姚淳耀（右）排隊等黃秋生（右二）的擁抱。（記者胡舜翔攝）曾敬驊（左起）、黃鐙輝、姚淳耀（右）排隊等黃秋生（右二）的擁抱。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕最佳男配角競爭激烈，黃鐙輝、姚淳耀及曾敬驊昨看到黃秋生，紛紛化身小粉絲告白，現場更稱他是「表演之神」，讓黃秋生笑說：「他們是要上香了？現在擺香爐啊！」

鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻及黃珮琪一起比愛心，模樣十分可愛。（記者胡舜翔攝）鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻及黃珮琪一起比愛心，模樣十分可愛。（記者胡舜翔攝）

金馬影帝黃秋生這次入圍男配角，來勢洶洶，黃鐙輝表示：「從來沒有想過可以跟秋生哥一起入圍，對我來講已經得獎了。」姚淳耀則說：「不可思議，可以站在秋生哥旁邊一起入圍，非常開心。」曾敬驊與片中「叔叔」姚淳耀角逐同樣獎項，有感而發：「順其自然，不管怎麼樣，戲裡戲外連結不要斷。」

黃鐙輝入圍，獲得家人力挺，不過岳母「萁媽」倒是十分幽默，黃鐙輝忍不住抱怨：「我岳母很誇張，說你怎麼會入圍，如果得獎要換沙發，我還要給她一筆錢。」黃秋生昨聽聞黃鐙輝有「南港劉德華」之稱，疑惑的問：「哪裡像？」笑翻眾人。

女配角全員到齊，《左撇子女孩》的母女檔蔡淑臻、葉子綺一起現身，蔡淑臻對著葉子綺說：「妳好棒，我以妳為榮，妳如果上台我會很開心。」她特別為了金馬獎打了音波，笑稱「信心不夠需要打一下」，但也說若是比可愛，葉子綺的可愛無人能敵。

為了今天的紅毯，陳雪甄節食一個禮拜，也戒了最愛的泡麵，模特兒出身的黃珮琪則是為了吃胖，笑說「每天都吃泡麵」，要盡量多吃高熱量的食物，讓自己身形更好一點。港星鄧濤首次來到金馬，表示開心的心情必須用一個禮拜來消化。

