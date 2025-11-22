自由電子報
娛樂 最新消息

大濛奪觀眾票選獎 陳玉勳盼擒最佳劇情片 張吉安讚金馬獎像天堂

最佳導演入圍者被要求耍帥，陳玉勳（左起）立刻比出「帥哥」的手勢，李駿碩、張吉安及曹仕翰則自由發揮。（記者胡舜翔攝）最佳導演入圍者被要求耍帥，陳玉勳（左起）立刻比出「帥哥」的手勢，李駿碩、張吉安及曹仕翰則自由發揮。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠、許世穎／台北報導〕電影《大濛》入圍金馬11項大獎，昨率先獲得觀眾票選獎，導演陳玉勳最希望能夠拿到最佳劇情片，幫助一下電影票房。他回憶起30年前第一次入圍，宛如誤入叢林的小白兔很惶恐，張吉安則稱陳玉勳這次是「大白兔」，導演曹仕翰是陳玉勳的影迷，從小就看他的電影長大。

陳玉勳執導的《大濛》獲觀眾票選獎，搞怪擁抱金馬。（記者胡舜翔攝）陳玉勳執導的《大濛》獲觀眾票選獎，搞怪擁抱金馬。（記者胡舜翔攝）

最佳導演的入圍者僅《人生海海》的廖克發並未出席午宴，其他4位入圍者昨齊聚一堂，大馬導演張吉安以電影《地母》入圍最佳導演，他謙稱當導演5年還是新人，「金馬獎對每個電影人，尤其是東南亞國度的導演來說像天堂。」至於女主角范冰冰今天是否會出席金馬獎，張吉安賣關子：「會給個驚喜。」

香港導演李駿碩有感而發，稱香港電影很久沒有拿最佳劇情片、最佳導演，希望帶獎回香港。他透露自己喜歡張孝全很久了，喜歡到不敢跟他打招呼，「他是我的童年偶像！」被問到接下來想要跟誰合作？李駿碩點名「林柏宏」。

台灣北部代表陳玉勳大喊「天龍國加油」，南部代表的曹仕翰說：「《南方時光》在高雄電影節當閉幕片，跟陳其邁一起走紅毯，他說加油！我們高雄人不會輸，我一直記住這句話。」面對這幾位年輕導演，陳玉勳表示非常喜歡他們的作品，「這一次每個導演都不一樣，完全不同路線。」

