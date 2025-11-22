自由電子報
娛樂 最新消息

《金馬62入圍午宴》張孝全得獎感言10年前就寫好了-劉若英林依晨同台大聊育兒經

《金馬62入圍午宴》張孝全得獎感言10年前就寫好了-劉若英林依晨同台大聊育兒經許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全及柯煒林四位準影帝齊聚金馬入圍午宴。
（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎、廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎今晚揭曉，入圍午宴昨率先登場，影帝后入圍者除張震與范冰冰外全員到齊。張孝全以《深度安靜》第三度角逐影帝，成為現場焦點，許多新生代演員在後台見到他都十分激動。被問是否覺得「該得獎」了，他笑說每次坐在台下都會想：「X！會不會是我！」並打趣表示得獎感言「10年前就寫好了」。

準影后劉若英（左起）、方郁婷、林依晨與高伊玲出席金馬入圍午宴，準影后獨缺還不確定是否現身的范冰冰。（記者胡舜翔攝）準影后劉若英（左起）、方郁婷、林依晨與高伊玲出席金馬入圍午宴，準影后獨缺還不確定是否現身的范冰冰。（記者胡舜翔攝）

許瑞奇首次入圍壓力大 藍葦華直呼足緊張

新加坡演員許瑞奇以《好孩子》首次踏上金馬舞台，坦言壓力很大；同為男主角入圍者的藍葦華則用台語形容心情「足緊張」，但難掩喜悅，因《我家的事》多位主創與演員都入圍，「很不容易，整個團隊很開心」。

午宴也出現趣味畫面。男配角入圍者曾敬驊拍照時，藍葦華正在台下受訪，黃鐙輝突然站在姚淳耀身旁大喊：「爸爸在這裡！」讓藍葦華回嗆：「系勒靠！」《我家的事》中他飾演曾敬驊的父親，但真正的生父是姚淳耀，形成現場有趣互動。

影后組同樣星光熠熠。相隔18年以《我們意外的勇氣》再度入圍的劉若英，與相隔22年以《深度安靜》再度角逐的林依晨，以及《大濛》方郁婷、《我家的事》高伊玲難得同台。劉若英表示，最開心的是與許久不見的朋友相聚，也笑說自己一直在控制體態：「我是易胖的體質，只要沒減肥就是胖子，不是特別為了金馬獎。」

林依晨形容入圍宛如「久別重逢」，並透露因為正在餵母奶，沒有刻意瘦身。問到老公反應，她笑說對方應該會說：「在我心裡妳一直是最棒的。」她在台上甚至和劉若英大聊育兒經。

高伊玲入圍心惶恐 方郁婷無法控制表情

首次入圍的高伊玲表示，能重新走上演員之路讓她「非常開心、也非常榮幸」，並感謝處在現在的時代，居然還可以入圍，惶恐至極。」方郁婷則說，很開心能與「優秀、漂亮、努力」的演員一同入圍。

被問到典禮鏡頭前的「表情管理」，劉若英笑說：「太久沒有入圍了，而且每次都不是我，就微笑啊。不管是誰得獎，真的是真心為對方高興。」林依晨則認為「當下應該是真實可貴的感覺，很難控制表情」。方郁婷也說一定非常緊張，應該也無法控制表情。高伊玲則笑說：「當下就想感言。」第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心揭曉。

