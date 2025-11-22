自由電子報
娛樂 最新消息

柯佳嬿澄清爆新聞當天才知坤達閃兵 李沐不敢看遭性侵戲

柯佳嬿（左起）、曾敬驊和李沐一起擺出劇中象徵性的蝴蝶手勢。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Energy」坤達捲入閃兵案形象重創，新北地檢署偵結遭起訴求處2年8月有期徒刑，坤達老婆柯佳出席昨Netflix影集《如果我不曾見過太陽》記者會，是該事件後首度公開受訪，談到心情，她回「還好」，至於坤達的心情？她說：「這件事他正在面對，也正在反省，我就是陪著他。」

先前有網友稱柯佳嬿5月就收到傳票，酸她「警察上門還幫忙掩護，真會演」，柯佳嬿當時罕見回覆：「並沒有收過，已截圖。」霸氣護夫。問她事前是否知道坤達閃兵？她無奈稱「我當然不知道啊」，至於何時知曉此事，她則說：「新聞出來那一天才知道。」

此外，李沐劇中遭石知田等人性侵，李沐坦言這場戲至今都不敢看，因為從準備角色開始，她就覺得心情很難消化；但她戲外並不會因角色和石知田保持距離，在片場依舊打打鬧鬧，還揪演員們一起比賽跳棋，但石知田苦笑說自己因為角色，不僅IG掉粉，還一直收到入戲網友傳的「刀子」圖片，讓他很無奈。

而姚淳耀飾演討債的流氓，台語相當流利，有場拿棒球棍打曾敬驊的戲，他認為曾敬驊相當拚，簡直用生命在拍戲，讓他內心升起「不要浪費，盡量打」的念頭，曾敬驊聽聞後笑說：「真的有被打到，但沒有受傷，只有額頭撞到攝影機的角，有點擦傷。」

