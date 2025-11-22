自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TWICE飛抵高雄子瑜回家 千名粉絲暴動 7成員同機來台陣仗大

子瑜昨天露出燦笑，現身高雄小港機場，受到熱烈歡迎。（記者李惠洲攝）子瑜昨天露出燦笑，現身高雄小港機場，受到熱烈歡迎。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國女子天團TWICE今明兩天在高雄世運主場館開唱，這是她們出道10年第一次在台灣演出，受到高度矚目。除了因病無法出席的彩瑛之外，8名成員昨分成兩批陸續抵達高雄小港機場，台灣成員子瑜一現身就掀起現場粉絲暴動，紛紛大喊「子瑜歡迎回家」，現場氣氛十分溫馨。

TWICE今天將在高雄世運主場館開唱，成員陸續抵台，掀起尖叫聲。（記者李惠洲攝）TWICE今天將在高雄世運主場館開唱，成員陸續抵台，掀起尖叫聲。（記者李惠洲攝）

TWICE世界巡迴「THIS IS FOR」高雄站將在今天舉行，這是她們首次來台，媒體大陣仗接機，粉絲也從一大早就來等候，迎接TWICE的到來。由於子瑜前天在日本東京參加時尚活動，昨天她一人抵達高雄小港機場，讓現場千名粉絲爆發出驚人尖叫、歡呼聲。子瑜身穿白衣、褐色短裙搭配中長靴子，展現「世界第一美」的驚人美貌，她臉露燦笑，親切向粉絲揮手，回家的心情看起來很好。

彩瑛前天傳出因為罹患「迷走神經性昏厥」因此缺席高雄場演出，其他7名成員志效、娜璉、定延，MINA、SANA、MOMO及多賢則從韓國仁川飛抵高雄，粉絲舉起應援牌力挺「子瑜的姐姐們回家了」、「十年的等待，只為這一刻相見」，成員雖然快步離開機場，不過沿路也揮手與大家打招呼。可惜她們身邊保鑣、工作人員眾多，難以看清每位成員的身影。TWICE明年3月21日將於大巨蛋開唱。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中