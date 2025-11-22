TWICE飛抵高雄子瑜回家 千名粉絲暴動 7成員同機來台陣仗大

子瑜昨天露出燦笑，現身高雄小港機場，受到熱烈歡迎。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國女子天團TWICE今明兩天在高雄世運主場館開唱，這是她們出道10年第一次在台灣演出，受到高度矚目。除了因病無法出席的彩瑛之外，8名成員昨分成兩批陸續抵達高雄小港機場，台灣成員子瑜一現身就掀起現場粉絲暴動，紛紛大喊「子瑜歡迎回家」，現場氣氛十分溫馨。

TWICE今天將在高雄世運主場館開唱，成員陸續抵台，掀起尖叫聲。（記者李惠洲攝）

TWICE世界巡迴「THIS IS FOR」高雄站將在今天舉行，這是她們首次來台，媒體大陣仗接機，粉絲也從一大早就來等候，迎接TWICE的到來。由於子瑜前天在日本東京參加時尚活動，昨天她一人抵達高雄小港機場，讓現場千名粉絲爆發出驚人尖叫、歡呼聲。子瑜身穿白衣、褐色短裙搭配中長靴子，展現「世界第一美」的驚人美貌，她臉露燦笑，親切向粉絲揮手，回家的心情看起來很好。

彩瑛前天傳出因為罹患「迷走神經性昏厥」因此缺席高雄場演出，其他7名成員志效、娜璉、定延，MINA、SANA、MOMO及多賢則從韓國仁川飛抵高雄，粉絲舉起應援牌力挺「子瑜的姐姐們回家了」、「十年的等待，只為這一刻相見」，成員雖然快步離開機場，不過沿路也揮手與大家打招呼。可惜她們身邊保鑣、工作人員眾多，難以看清每位成員的身影。TWICE明年3月21日將於大巨蛋開唱。

