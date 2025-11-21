善行情侶要結婚了！金宇彬「手寫信」宣布下月娶申敏兒

申敏兒（上）和金宇彬愛情長跑10年，確定12月舉辦婚禮，狂吸粉絲送上祝福。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神金宇彬和女友申敏兒愛情長跑10年，金宇彬昨天下午突然在官方Fan Café以親筆信曝震撼彈，宣布和申敏兒結婚；兩人同屬的公司AM娛樂證實此事，透露兩人將於12月20日在首爾新羅酒店辦婚禮，以非公開形式舉行，僅邀雙方親友出席。

金宇彬在文中寫道：「一直以來給予滿滿的愛與支持的你們，我最想第一個向你們分享這個消息，因此寫下這封信。」隨後公布「是的，我要和長時間陪伴在我身邊的那位（指申敏兒）一起組成家庭，今後想攜手一起走下去。」

AM娛樂補充說「懇請大家給予他們溫暖的支持和祝福」，表示兩人婚後會繼續努力拍好作品，回報大家的愛。對於外界傳聞兩人疑是「奉子成婚」，公司嚴正駁斥「並無此事」。

金宇彬與申敏兒交往邁入第10年，是娛樂圈著名的愛情長跑情侶；申敏兒曾在金宇彬與鼻咽癌病魔抗爭期間不離不棄，兩人更長期投入公益、累積捐款金額超過11億韓幣（約台幣2338萬元），被稱為模範「善行情侶」。

金宇彬目前在韓綜《種豆得豆2》展現絕佳綜藝感，申敏兒主演的韓劇《再婚皇后》則預計明年上半年在Disney+上線，令粉絲充滿期待。

