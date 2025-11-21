自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳玉勳曾自導自演同志片 廖克發聽老師話執導筒

導演曹仕翰（左起）、李駿碩、陳玉勳、廖克發、張吉安出席「金馬62」導演論壇，暢聊從影入行史。（金馬執委會提供）導演曹仕翰（左起）、李駿碩、陳玉勳、廖克發、張吉安出席「金馬62」導演論壇，暢聊從影入行史。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第62屆金馬獎明天頒獎，昨舉辦導演論壇，其中最資深的《大濛》導演陳玉勳幽默自虧其他4位導演都很年輕，甚至比《眾生相》導演李駿碩年長近30歲，感嘆自己年紀一把還得辛苦奮戰，逗樂台下影迷。

5位導演分享「為何當導演？」陳玉勳透露退伍後就讀淡江圖書館系，一度對未來感到徬徨，剛好王小棣導演在找實習生，於是前去一試，就此入行；他自爆曾自導自演「同志片」，主持人聞天祥問「影片還在嗎？」他臉色漲紅說：「已經銷毀了。」

香港導演李駿碩在香港鮮浪潮短片節闖出名號，加上港片《一念無明》成績不俗，香港市場願意培育新導演，這才接下首部長片《翠絲》的執導工作；《南方時光》導演曹仕翰坦言青少年叛逆，當初逃避當建築師，誤打誤撞念了北藝大電影碩士，開啟導演路。

來自馬來西亞的張吉安、廖克發會當導演全因「聽老師的話」，張吉安表示從小就是電視兒童，從愛看電影，變成想拍電影，卻被老師斷言拍不成商業片，賭氣之下20年沒碰電影，直到5年前才開拍首部長片。

廖克發坦言想申請來台念書，當時老師告訴他台灣校園漂亮、風氣自由，讓他心生嚮往，看到台藝大同學們當了導演，自我喊話「那我也可以」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中