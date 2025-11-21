陳玉勳曾自導自演同志片 廖克發聽老師話執導筒

導演曹仕翰（左起）、李駿碩、陳玉勳、廖克發、張吉安出席「金馬62」導演論壇，暢聊從影入行史。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第62屆金馬獎明天頒獎，昨舉辦導演論壇，其中最資深的《大濛》導演陳玉勳幽默自虧其他4位導演都很年輕，甚至比《眾生相》導演李駿碩年長近30歲，感嘆自己年紀一把還得辛苦奮戰，逗樂台下影迷。

5位導演分享「為何當導演？」陳玉勳透露退伍後就讀淡江圖書館系，一度對未來感到徬徨，剛好王小棣導演在找實習生，於是前去一試，就此入行；他自爆曾自導自演「同志片」，主持人聞天祥問「影片還在嗎？」他臉色漲紅說：「已經銷毀了。」

請繼續往下閱讀...

香港導演李駿碩在香港鮮浪潮短片節闖出名號，加上港片《一念無明》成績不俗，香港市場願意培育新導演，這才接下首部長片《翠絲》的執導工作；《南方時光》導演曹仕翰坦言青少年叛逆，當初逃避當建築師，誤打誤撞念了北藝大電影碩士，開啟導演路。

來自馬來西亞的張吉安、廖克發會當導演全因「聽老師的話」，張吉安表示從小就是電視兒童，從愛看電影，變成想拍電影，卻被老師斷言拍不成商業片，賭氣之下20年沒碰電影，直到5年前才開拍首部長片。

廖克發坦言想申請來台念書，當時老師告訴他台灣校園漂亮、風氣自由，讓他心生嚮往，看到台藝大同學們當了導演，自我喊話「那我也可以」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法