李安揭《斷背山》成功是意外 見原著作者吃牛睪丸破冰

導演李安前晚頂著時差出席《斷背山》金馬影展映後大師講堂，開心比出代表第62屆金馬獎的「62手勢」。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「台灣之光」李安18日返台準備出席金馬盛會，前晚帶著時差現身《斷背山》金馬影展映後大師講堂，一出場便笑說：「希望可以清醒的回答！」該片今年滿20週年，他回憶當年拍攝直言是「最不用心」的一次，沒想到卻成就經典，「我也不曉得它為什麼有這麼大的魔力！」

李安執導的《斷背山》今年上映20週年。（金馬執委會提供）

最不用心卻蒙電影之神眷顧 見原著作者吃牛睪丸破冰

當年李安拍攝《斷背山》正逢父親過世，他感慨表示：「他一直不鼓勵我拍片，我拍《臥虎藏龍》拿奧斯卡，他甚至說『甘願了吧，可以做一點正事了』。」但當李安想退休，父親卻鼓勵他「去拍片吧！」希望他能成為兒子的榜樣，「結果父親突然就走了，辦完喪事我覺得一定要拍一個片子，完全迷迷糊糊的狀態。」

導演李安（右）出席《斷背山》金馬影展映後大師講堂，和金馬執委會執行長聞天祥對談。（金馬執委會提供）

李安透露《斷背山》導演人選一度輾轉多人，與原著作者安妮普露初次見面甚至快被對方嚇死。她帶著他走訪懷俄明州，一晚共進晚餐時，他點了菜單上的「洛磯山脈牡蠣」，端上桌才知是牛睪丸，意外成「破冰」時刻。李安笑說：「她可能因此對我另眼相看，沒想到破冰的入口竟然是一個牛睪丸！」

雖非首選導演，但李安直說接手後也覺得是「命中注定」，並感性表示《斷背山》的成功完全出乎意料：「電影之神真的很愛我，到現在還在這邊講電影、拍電影。」至於電影推出後遭受批評，他淡然地說：「拍的時候沒有想那麼多，人至情至性，想那些沒有用。」

第62屆金馬獎頒獎典禮明晚在台北流行音樂中心舉行，李安將擔任最佳新導演及導演兩獎的頒獎人。

