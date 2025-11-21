《人物專訪》AKB48 Team TP見粉絲備妥成績單─亞恩出寫真書、伊品力拚C位、奕霖精進舞技、曉晴詞曲創作

AKB48 Team TP奕霖（左起）、亞恩、曉晴、伊品期待和粉絲在握手會上相見。（記者陳奕全攝）

記者陳慧玲／專訪

女團AKB48 Team TP即將於11月22、23日在松山文創園區2號倉庫舉辦《你會等我嗎？》發售紀念握手會，粉絲都相當期待。亞恩、曉晴、伊品、奕霖受訪分享近況，亞恩剛滿25歲，開心預告將推出個人首本寫真書，笑說：「會小露性感，也會有泳裝照，希望有青春洋溢、清純的感覺。」

「麵麵」亞恩11月底將開始預購首本寫真書《初次見麵》，她談到：「偶像做什麼都要到位。能做到自己興趣的工作很難了，努力變強時，有旁人給這麼多愛，有溫柔的後盾，何其幸運，粉絲對我們無條件包容，我們也想在握手會分享一切。」

亞恩很欣賞蔡依林，「她很厲害，什麼都會。」當初加入女團，她自己也想有不同變化，「所以我去學嗩吶、南管，很神奇，要讓自己有不同的技能。」

曉晴從香港來台發展快7年半，發現興趣更廣泛，「我想精進唱歌跳舞，私下會去上唱歌課，也練習詞曲創作，開始寫一些歌。」

22歲的伊品給自己目標：「我要爭取C位。」她也會自我打氣建立信心，會對著鏡子說：「我今天真的很漂亮！」就算體能課流著汗也會注意表情管理。奕霖也很喜歡蔡依林，「我看過她的紀錄片，被酸民罵過來，靠自己從零變成100，很震撼。」她想以天后為目標，增強實力。

