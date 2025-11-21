自由電子報
娛樂 最新消息

《人物專訪》連晨翔喜迎最強小三 讚連TT像劉品言

連晨翔當爸後受訪，臉上笑容藏不住。（記者胡舜翔攝）連晨翔當爸後受訪，臉上笑容藏不住。（記者胡舜翔攝）

記者李紹綾／專訪

連晨翔、劉品言喜迎天蠍座女兒「連TT」出生，他昨宣傳TVBS影集《舊金山美容院》，坦言升格人父後，責任感與經濟壓力都明顯增加，但只要提到女兒，整個人立刻切換成「女兒傻瓜」模式，滿臉是「有女萬事足」的幸福。

連晨翔回憶在產房目睹女兒出生相當震撼，唯一被嚇到的是：「怎麼是這個顏色，她有一點灰灰的。」後來才知道是羊水造成的正常反應。雖然之前常摸到胎動，但真正把女兒抱在懷裡時，才真切感受到「我現在是一個爸爸」。

讚「連TT」像劉品言 看齊連爸當人夫楷模

連晨翔昨早出門工作，心裡很捨不得與女兒分開，他趁空檔察看月子中心的寶寶監視器，臉上滿是寵溺的神情。面對「最強小三」降臨，他求生欲全開，急忙向劉品言保證：「妳還是最重要的！」至於劉品言產後狀況？他說：「還OK，一天比一天好。」問及寶寶像誰，他說像老婆，且每次看女兒都覺得「我家小孩最可愛」，自豪女兒出生時「沒有皺褶」，認為是劉品言孕期飲食控制得好。

談到心中的「人夫楷模」，連晨翔認為正是自己的爸爸：「他雖然安靜，但都是用行動證明。」與劉品言相處，他也努力用行動證明承諾。透露兩人剛交往時，他常對她「畫大餅」說：「我想跟妳結婚、生小孩」。如今願望都實現了，劉品言則笑稱：「你是不是故意的？這是你向宇宙許願來的，你要照顧好小孩。」

