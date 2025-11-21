自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小虎隊出道35年有望再合體！ 曝蘇有朋一度無法出道

小虎隊出道超過35年，宣布發行《小虎隊35＋典藏黑膠套組》。（華納音樂提供）小虎隊出道超過35年，宣布發行《小虎隊35＋典藏黑膠套組》。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy、F4等男團接力復出，台灣偶像男團鼻祖小虎隊出道35年也有動作，將發行黑膠專輯記錄歷年經典。這些年來許多歌迷不斷敲碗，期待他們能夠重返舞台。對此。小虎隊的前經紀人苗秀麗表示，目前仍在積極促成，期盼未來能再讓3人並肩站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。

小虎隊何時能夠重聚開唱，備受全台灣歌迷期待。（華納音樂提供）小虎隊何時能夠重聚開唱，備受全台灣歌迷期待。（華納音樂提供）

黑膠重現「台灣男團鼻祖」金曲 曝蘇有朋一度無法出道

由吳奇隆、陳志朋、蘇有朋合組的小虎隊，80年代自華視節目《青春爭霸戰》出道。當年全台灣展開大規模徵選，共吸引三、四千名學生報名。最終由前經紀人苗秀麗與綜藝教母張小燕從眾多候選者中選出吳奇隆、陳志朋，而年僅15歲的蘇有朋被質疑年紀太小，卻被張小燕力保入隊，3位少年從此組成了影響華語樂壇數十載的小虎隊。

苗秀麗受訪透露，3人背景與個性截然不同，這些差異成為他們的魅力來源。回憶當年引爆小虎隊知名度的，則是那場轟動全台的「萬人簽名會」。當年的簽名活動開始不到10分鐘，就因為歌迷推擠導致秩序失控，最終簽不到200張專輯就被迫中止，隔日登上各家新聞版面的頭條，讓人見證到他們的高人氣。

而小虎隊解散後團員各奔東西發展，吳奇隆、陳志朋、蘇有朋多年前在大型晚會的合體掀起跨世代的熱潮，近來許多公司都在積極促成，與3位成員溝通再合體的可能性；儘管牽涉多方協商與時間安排，但相關討論從未中斷，令人期待。

小虎隊宣布將發行《小虎隊35＋典藏黑膠套組》，今天正式開放預購，預計明年3月6日推出。這張作品以復刻珍貴的音樂與影像資料為核心，希望讓歌迷得以重新聆聽80、90年代的青春聲音，也為華語樂壇留下重要的紀錄。在開麗創意、擎天娛樂、華納唱片與華納版權的共同努力奔走下，《小虎隊35＋典藏黑膠套組》終於得以在出道30多年後問世。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中