娛樂 最新消息

裴斗娜用餐秒被認出 驚訝台粉關注韓國影視

裴斗娜首次來台出席金馬記者會，開心和台灣影迷見面。（金馬執委會提供）裴斗娜首次來台出席金馬記者會，開心和台灣影迷見面。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國影后裴斗娜為參加金馬影展首度抵台，昨出席記者會，透露身邊的親友得知她要來台，紛紛大讚「台灣真的太棒了，一定要品嘗當地美食」，直說台灣是美食天堂，還俏皮用中文直呼「你好，謝謝」萌翻眾人。

裴斗娜曾以《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎影后，並以《超感8人組》、《屍戰朝鮮》等劇集深受全球觀眾喜愛；她前天抵台後到麵店吃午餐，沒想到被老闆一眼認出，讓她驚訝說︰「真的嚇一跳，原來大家真的很關注韓國影視作品。」

此行裴斗娜參與「金馬大師課」分享，坦言一開始聽到「大師」內心有些負擔，謙稱不覺得自己是大師，但因為太想來台灣和影人、觀眾見面，所以鼓起勇氣來台。

出道超過20年，裴斗娜坦言運氣很好，生在韓國有優秀作品推陳出新的年代，很多導演嶄露頭角，包括奉俊昊、朴贊郁等人；她說，從他們身上學到「真的要非常努力，必須流血流汗，才能做到最好」，形容大導演都有「匠人精神」。

聊到自己維持熱情幹勁的心法，裴斗娜說：「雖然我有舞台恐懼症，但只要站在攝影機前，我就會非常幸福，覺得這（當演員）真是我應該做的天職。」

