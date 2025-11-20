〈人物專訪〉左撇子女孩雙姝金馬初體驗 馬士媛盼見李安 葉子綺嗨赴盛會

新生代演員馬士媛（左）和童星葉子綺雙雙憑《左撇子女孩》首度角逐最佳新演員及女配角，拍戲拍出好感情。（記者胡舜翔攝）

記者許世穎／專訪

第62屆金馬獎將於本週六登場，《左撇子女孩》兩位主演馬士媛與童星葉子綺首度入圍，分別角逐最佳新演員與最佳女配角。談起最期待的典禮時刻，馬士媛笑說「最想看到李安導演」，葉子綺則希望親身感受金馬的盛大氣氛。

提到入圍公布當下，9歲的葉子綺笑稱「我在吃火鍋！」今年連續入圍金鐘與金馬的她坦言依然覺得不真實。馬士媛則守在電視前看直播，聽到其他劇組好友入圍時也替大家興奮歡呼，「有叫一下！」她說入圍讓她覺得不可思議，也開始思考是否要真正走向演員之路。

馬士媛（左）在《左撇子女孩》中展現年輕女性的堅毅與韌性，跟葉子綺飾演的天真直率的女童形成對比。（光年映畫提供）

回到3年前拍攝時，馬士媛形容當時的自己和角色一樣「敢愛敢恨」，現在則變得更會思考後果。她也表示，拍完後花了很長的時間思考劇中家庭的激烈衝突是否真的對彼此好，這些疑問讓她重新檢視與家人的關係。25歲的她笑說，大學時搬出去住，但反而在近兩年與家人更親密，「以前很常吵架，現在還會搶著洗碗。」

片中不少情緒強烈、尺度較高的演出，也讓馬士媛久久難以抽離。尤其是一場在醫院對葉子綺怒吼的戲，她最擔心會傷到對方心靈，「我很快能抽離，但怕她受傷。」所幸兩人合作順暢，也建立起信任。

馬士媛說，《左撇子女孩》徹底改變了她的人生。過去她一度在自我懷疑中迷惘，甚至想過斜槓其他方向，「那時候超級迷惘，收到導演邀請後，只想把握機會、迎接挑戰。」而葉子綺則說如果沒當演員，則夢想當獸醫，如今第一次踏上金馬，讓兩人都相當期待這場盛會。

《左撇子女孩》持續在台上映中，第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行。

