吳青峰脫口明年放空自我 蘇打綠忙團綜不出輯

吳青峰出席公益活動分享近況。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳青峰昨天擔任愛心大使出席公益活動，他在台上脫口：「明年不會有任何活動，也不會發專輯。」透露蘇打綠正在籌備由李伯恩操刀的團體綜藝節目，明年他認真想休息並專注創作，「目前我的人生一點都沒有計畫。」

吳青峰坦言明年會好好休息，「空窗期我有很多事情可以做，就是好好生活，想要醉生夢死。如果我沒有任何事情要做，就可以吃冰了。我從巡迴到結束，現在連咖啡都還沒喝。」為了唱歌，這些年始終保持高度自律。

請繼續往下閱讀...

蘇打綠接下來的工作安排，就是會先把團綜拍完，至於播出平台仍未決定，他笑說：「希望放出這個消息後，大家可以來找我們。」還有已接下的尾牙工作都會如期完成。

創作能量豐沛的吳青峰，今年已經替蔡依林、許茹芸、洪佩瑜、裘德等藝人寫歌，他談到：「還有很多歌，歡迎大家來認領。」唯獨暫時不想做自己的專輯，想把步調放慢。吳青峰打算明年「專注寫歌」，除了減少公開的演出，還有一股前所未有的熱情，打趣形容在創作上變成了「脫韁野馬」。

歲末年終將至，吳青峰出席聯合勸募愛心定存勸募活動，呼籲粉絲行善捐款，還要小心詐騙集團。吳青峰笑說平常不太使用手機，這幾年會「詐騙」他的只有吳媽媽，爆料媽媽時常會自己「漲價」零用錢，孝順的他通常也只能乖乖配合。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法