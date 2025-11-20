邱澤登記後才補求婚 許瑋甯結婚4年補辦婚禮

許瑋甯（右）和邱澤結婚4年終於要辦婚禮。（夏朵創意行銷提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，2021年公布婚訊，目前已育有一子，兩人作風都很低調，平常不愛曬恩愛，結婚快4年，他們昨公布將在28日補辦婚禮，也釋出絕美婚紗照。對於婚禮，許瑋甯自認「很有儀式感」，邱澤婚後始終以妻子為重，凡事以老婆意願為首要考量，當然要為她一圓婚禮夢。

許瑋甯（右）和邱澤的婚紗照超級夢幻。（夏朵創意行銷提供）

許瑋甯近日除了準備婚禮，也忙著排練表演工作坊舞台劇《那一年，我們下凡》，她為宣傳舞台劇，上王偉忠主持的廣播節目，被問到與邱澤的愛情起點時，笑說其實是拍完電影後才慢慢動心，她指出當時家中出了些狀況，看到邱澤像「隊友」般默默陪伴，才讓感情悄悄萌芽，後來彼此覺得「差不多了、好像可以了」，決定登記結婚。

只是在登記結婚前，邱澤並沒有求婚，是事後單膝下跪，補上求婚儀式，許瑋甯表示：「自己個性害羞，有屬於兩人的求婚儀式就好，太盛大的反而讓我不好意思。」

目前他們擁有一個巨蟹兒子，她提到懷孕時，每個月都會替自己拍大肚照，不過照片只存在手機，從沒想公開，「因為那太像工作了」。至於是否有二胎計畫？她承認有想過，但算是工作狂的她說：「先休息一下嘛，孩子還小。」

至於邱澤成為人父後的變化，許瑋甯認為他原本是理性、謹慎的人，現在只要面對兒子，「眼睛隨時像星星在發亮」，滿滿的父愛快溢出來。她先前自己到新加坡工作，邱澤獨自育兒5天，等她回家，竟發現兒子的目光一直追著爸爸跑，讓她忍不住吃醋。

