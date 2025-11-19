趙妮綺國小遭霸凌 靠表演找回自信

林毓家（左起）、趙妮綺、許莉廷、呂慕堯演出《晚安，瑪卡龍》，分享校園霸凌經歷。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林毓家和趙妮綺等人昨出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，劇中描述校園霸凌，兩人也分享學生時期的親身經驗。

男團「AcQUA 源少年」成員之一的林毓家國三就參與《原子少年》甄選，高中沈浸在跳舞，雖沒遭受霸凌，但他自認上過電視，同學之間都會用有色眼光看待，很難交到真心朋友；而劇中飾演校花的趙妮綺是張鈞甯旗下新人，她國小時出面制止男同學霸凌特教班學生，反讓自己陷入霸凌泥沼。

趙妮綺提到當時經歷關廁所、被潑水、挨揍、用籃球砸、抽屜放蟑螂等各種手段，老師卻沒制止同學種種霸凌行為，後來爸媽請教育局溝通，才更換老師，但這短短半年陰暗時光卻讓她從外向個性變得內向，直到後來透過表演才重新找回自信。

目前25歲的她提到先前大學在韓國漢陽大學念表演系，曾和裴斗娜一起上課，系上也有金所炫等名演員，她畢業前曾與車銀優的經紀公司聊過出道，但因韓國經紀公司大多想找女團團員，與她想當演員有所差異，加上媽媽很喜歡張鈞甯，就主動寄履歷給張鈞甯的經紀公司，後來決定返台出道。

