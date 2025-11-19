自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙妮綺國小遭霸凌 靠表演找回自信

林毓家（左起）、趙妮綺、許莉廷、呂慕堯演出《晚安，瑪卡龍》，分享校園霸凌經歷。（記者胡舜翔攝）林毓家（左起）、趙妮綺、許莉廷、呂慕堯演出《晚安，瑪卡龍》，分享校園霸凌經歷。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林毓家和趙妮綺等人昨出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，劇中描述校園霸凌，兩人也分享學生時期的親身經驗。

男團「AcQUA 源少年」成員之一的林毓家國三就參與《原子少年》甄選，高中沈浸在跳舞，雖沒遭受霸凌，但他自認上過電視，同學之間都會用有色眼光看待，很難交到真心朋友；而劇中飾演校花的趙妮綺是張鈞甯旗下新人，她國小時出面制止男同學霸凌特教班學生，反讓自己陷入霸凌泥沼。

趙妮綺提到當時經歷關廁所、被潑水、挨揍、用籃球砸、抽屜放蟑螂等各種手段，老師卻沒制止同學種種霸凌行為，後來爸媽請教育局溝通，才更換老師，但這短短半年陰暗時光卻讓她從外向個性變得內向，直到後來透過表演才重新找回自信。

目前25歲的她提到先前大學在韓國漢陽大學念表演系，曾和裴斗娜一起上課，系上也有金所炫等名演員，她畢業前曾與車銀優的經紀公司聊過出道，但因韓國經紀公司大多想找女團團員，與她想當演員有所差異，加上媽媽很喜歡張鈞甯，就主動寄履歷給張鈞甯的經紀公司，後來決定返台出道。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中