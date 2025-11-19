人性偽善解碼謝佳見受虐 葛兆恩頻挨打震撼葛宸羽

《解碼》充滿痛感，讓葛宸羽（左起）、謝佳見與葛兆恩演出這部片很震撼。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台馬合拍電影《解碼》昨在台首映，該片探討人性複雜、偽善等議題，還有拳拳到肉的打戲，讓電影從故事到情感都充滿痛感。

謝佳見暌違13年再當電影男主角，在片中丟掉偶像包袱，迎戰一連串高難度受虐戲，他打趣表示片中打人比較容易，要演出被打比較困難，「感謝導演周學立給予很大表演空間，期待大家看完電影多分享，無論好的壞的都可以。」

葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框，葛兆恩是被摧殘的人物之一，打戲又多，他形容：「打戲像跳舞，但要跳到死的那種。」片中一場落淚戲，他自爆是靠李興文「慈父般」建議逼出眼淚，表示「興文哥叫我『放輕鬆，不要想太多』，眼淚自然流下來。」

飾演傻大姐空姐的葛宸羽則說角色和本人個性差很多，為了自然詮釋，回家狂補類似角色片段做練習；其中最驚險的是她拍戲時一度被攝影師踩頭，忍不住發出慘叫聲，所幸後來並無大礙。

葛宸羽透露：「我和他（葛兆恩）在戲裡根本沒講到幾句話，反而在片場看弟弟演出，看到打戲爆發時覺得超震撼！」《解碼》21日在台上映。

