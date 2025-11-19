告五人叩關金馬 雲安喊話拚「上馬」

告五人首度入圍金馬獎，江齊（左二）現身排練室探班。 （記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人為了電影《有病才會喜歡你》打造主題曲《我天生－有病版》，風光入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，首度叩關金馬獎的3人將登台演唱這首入圍歌曲，昨天練團也與電影女主角江齊相見歡。雲安受訪談到：「我們還是非常想得獎，因為金馬獎是第一次，第一次很重要。」本來放話若得獎要送出100支代言的手機，後來聽到總價超過台幣300萬，趕緊改口要再想想。

江齊現身排練室探班，送給告五人「策馬祝福禮」，她笑說：「希望他們首次上馬，就成功把『金馬』騎回家。」江齊也分享與男主角詹懷雲一起錄製歌曲時的回憶，「那種合作的默契與情緒堆疊，是電影留給我最珍貴的記憶，很期待告五人在金馬的舞台上再次讓歌曲被看見。」

首度入圍金馬獎，告五人本週六要合體走紅毯，還會在典禮上表演，對於其他入圍的競爭歌曲，雲安表示：「目前已知是廣仲的歌，其他（歌曲）像彩蛋揭曉一樣，希望演出跟他們相稱，不要拉低平均值。」

犬青被問到是否想當「紅毯第一美」？她受訪笑撇：「沒關係，第一次走金馬獎，對我而言有點遙遠，最近一直巡迴，吃太多了。」男友雲安聽了趕緊表示：「一直以來都沒有胖，吃太少了。」

告五人剛結束「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」巡演，年底跨年將至高雄演出，還有另外一場尚未公布。行程滿檔的3人笑說，現在若是休假都只想要待在家，忙完巡演最想做的事，就是要先回家「洗衣服」。

