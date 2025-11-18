自由電子報
娛樂 最新消息

振永健壯胸肌太搶戲 宋柏緯拍到分心還NG

宋柏緯（左起）、李沐、振永因拍《那張照片裡的我們》建立深厚友誼。（記者王文麟攝）宋柏緯（左起）、李沐、振永因拍《那張照片裡的我們》建立深厚友誼。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《那張照片裡的我們》昨天在金馬首映，李沐、韓星振永及宋柏緯一同現身與影迷互動，振永笑說最印象深刻的中文是「你吃飯了嗎」，原因是聽起來很像韓文的髒話，「那時候大家一起講韓文髒話，也太好笑了！」宋柏緯則要他去餐廳時說「超爽」，比「好吃」更奔放。

韓星振永在《那張照片裡的我們》秀出精壯好身材。（瀚草文創GrXSTUDIO提供）韓星振永在《那張照片裡的我們》秀出精壯好身材。（瀚草文創GrXSTUDIO提供）

振永首度演出台灣作品，透露當初光是看劇本就哭了5次，加上編導、演員組合都很棒，一定要接下這部電影。他與演員們相處融洽，笑說與李沐、宋柏緯第一次見面，就被帶去吃火鍋，實在太好吃了，希望下次再與大家一起品嘗威士忌。

振永今年9月曾來台開見面會，當時宋柏緯、李沐也現身力挺，李沐形容振永在當歌手時有一種華麗的氣氛，就像是「豪華自助餐」，在片中飾演跆拳道教練時則像「饅頭」。

片中的亮點是振永脫衣露出健壯上半身，宋柏緯笑說：「本來那場戲我是要專注在他身上的傷口上，但我好像沒看到傷口，只看到兩個胸肌，害我吉他彈不好還NG。」振永坦言脫衣服真的很害羞，覺得自己應該再練壯一點。

今天剛好是振永34歲生日，他記得去年來台拍攝時，劇組成員們也準備蛋糕幫他慶生，覺得非常神奇，連兩年都在台灣過生日。他許願希望電影大賣，月初生日的宋柏緯也放話：「希望賣破億！」電影在12月24日上映。

