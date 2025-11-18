伊莎貝雨蓓難忘與侯孝賢K歌

伊莎貝雨蓓出席金馬影展，貴為傳奇影后的她一直對表演充滿熱情。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕法國傳奇影后伊莎貝雨蓓相隔16年來台參加金馬影展，昨天下午她出席媒體茶敘，開心分享大約在15年前曾在台灣與導演侯孝賢一起唱卡拉OK，「我已經記不得唱什麼歌了，他用中文、台語，我唱法文，我非常開心且難忘。」

伊莎貝雨蓓帶著她的新片《女富豪的美麗與哀愁》到金馬影展放映。（金馬執委會提供）

現年72歲的伊莎貝雨蓓近期在台中國家歌劇院演出舞台劇《貝芮妮絲》，這次帶著電影《女富豪的美麗與哀愁》來到金馬影展放映，她很開心在台灣遇到的粉絲都非常禮貌，曾經送她鳳梨酥、小禮物等等，都會盡可能帶回法國，她對極具設計感的小東西也很有興趣，笑說「我需要更大的行李箱」。

從影超過50年，伊莎貝雨蓓一直對表演充滿熱情，動力就是「很喜歡演戲」。戲外的她喜歡旅行，也常常去戲院看電影，笑說今年在巴黎看到最好的電影是台片《左撇子女孩》，被問到她會不會想去片中場景踩點，伊莎貝雨蓓興奮的說：「我很想去夜市！」記者推薦她，電影中的臨江街觀光夜市就在附近，伊莎貝雨蓓許願當晚就去。

