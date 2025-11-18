自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天演唱會 i-dle宋雨夢幻同台 阿信現學跳M.O

宋雨琦（左）和阿信合唱，還現場教他跳舞。（相信音樂提供）宋雨琦（左）和阿信合唱，還現場教他跳舞。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會陸續邀過不少嘉賓都讓粉絲好驚喜，前晚受邀上台合唱的是韓國人氣女團i-dle成員宋雨琦，歌迷直呼這是夢幻連動。

五月天演唱會 i-dle宋雨夢幻同台 阿信現學跳M.O五月天邀請宋雨琦（左三）當嘉賓，粉絲直呼是夢幻連動。
（相信音樂提供）

宋雨琦當五月天嘉賓，共同演繹各自的夯曲《後來的我們》還有《Radio》，宋雨琦透露很喜歡《後來的我們》這首歌，雖然歌詞是悲傷的，卻帶給她很有希望的感覺，能成為五月天嘉賓，她直呼：「站在台上就是這輩子最大的榮幸。」

不只合唱，宋雨琦還親自教阿信跳舞，她談到，很常上網看五月天的消息，很想看他們跳舞，笑說：「那我小小小晚輩，斗膽教哥一段舞蹈。」阿信也現學現賣小跳了一段《M.O.》，宋雨琦給足面子說：「跳得非常好！全能！立刻加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」

阿信還出題要宋雨琦五選一，「如果五月天裡選一個給妳當大哥哥，妳會選誰？」宋雨琦不假思索說：「可以貪心嗎？五個都要！」回答相當得體，因為五月天缺一不可。12月27日起五月天將到台中洲際棒球場舉辦6場演唱會，歌迷同樣期待會有驚喜嘉賓。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中