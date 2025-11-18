五月天演唱會 i-dle宋雨夢幻同台 阿信現學跳M.O

宋雨琦（左）和阿信合唱，還現場教他跳舞。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會陸續邀過不少嘉賓都讓粉絲好驚喜，前晚受邀上台合唱的是韓國人氣女團i-dle成員宋雨琦，歌迷直呼這是夢幻連動。

五月天邀請宋雨琦（左三）當嘉賓，粉絲直呼是夢幻連動。

（相信音樂提供）

宋雨琦當五月天嘉賓，共同演繹各自的夯曲《後來的我們》還有《Radio》，宋雨琦透露很喜歡《後來的我們》這首歌，雖然歌詞是悲傷的，卻帶給她很有希望的感覺，能成為五月天嘉賓，她直呼：「站在台上就是這輩子最大的榮幸。」

不只合唱，宋雨琦還親自教阿信跳舞，她談到，很常上網看五月天的消息，很想看他們跳舞，笑說：「那我小小小晚輩，斗膽教哥一段舞蹈。」阿信也現學現賣小跳了一段《M.O.》，宋雨琦給足面子說：「跳得非常好！全能！立刻加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」

阿信還出題要宋雨琦五選一，「如果五月天裡選一個給妳當大哥哥，妳會選誰？」宋雨琦不假思索說：「可以貪心嗎？五個都要！」回答相當得體，因為五月天缺一不可。12月27日起五月天將到台中洲際棒球場舉辦6場演唱會，歌迷同樣期待會有驚喜嘉賓。

