妻夫木聰著迷台灣街景 林怡婷苦練拳擊拚逆襲

妻夫木聰（左）、大友啟史昨天參加金馬影展，希望金馬能常常邀請他們。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本影星妻夫木聰、導演大友啟史帶著最新作品《寶島》昨現身金馬影展，妻夫木聰與台灣十分有淵源，兩度成為台灣觀光代言人，表示：「台灣跟沖繩都讓我有種回家的感覺，可能是台灣太過親切，我這次來差點忘記帶護照！」一席話笑翻眾人。

林怡婷以《恨女的逆襲》角逐金馬新演員。

（記者王文麟攝）

妻夫木聰先前曾想過以導演身分來台拍攝，遺憾因為疫情，台日往返困難，最後只好放棄。不過為什麼想來台灣拍攝？妻夫木聰分享，有一次坐在計程車上，看到下著雷陣雨的台灣街景，很想在這裡住一段時間。大友啟史也稱台灣街景很有電影感，希望能夠來拍片。妻夫木聰前天抵台有與好友張震聯繫，遺憾張震人在外地，覺得很可惜，不然想一起吃個飯。聽聞張震有入圍金馬影帝，他相信好友能夠得獎。

《寶島》講述背景設定在二戰後美軍佔領時期的沖繩，妻夫木聰表示，在拍攝過程中，想盡辦法把自己變成沖繩人，開拍前兩個禮拜就到當地與沖繩人一起吃飯、走訪各個角落，「我甚至希望把血換成沖繩人的血！」

國片《恨女的逆襲》昨在金馬放映，入圍金馬新演員的林怡婷為戲增重，苦練拳擊一年常常哭。飾演拳擊教練的蔡振南則佩服她的毅力，完全不用替身，直言「換成別的演員可能不太可能」。

