丁噹頻頻牽手阿弟 引來人妻吃飛醋

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹昨晚順利在小巨蛋完成第二場「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠演唱會，邀請到近日和她合唱冠軍新歌《可以是朋友》的Energy阿弟當嘉賓，現場首唱這首歌，沒想到兩人頻頻牽手，讓坐在台下看演唱會的阿弟老婆「Mei」邱馨葦忍不住吃飛醋。

昨晚丁噹以「無緣的男朋友 」介紹阿弟出場，主要是在新歌MV中，兩人無緣在一起，只能以「萬年好友」情感，以摯友的名義讓彼此成為對方的心靈知己。

合唱完阿弟對丁噹說：「我穿這套衣服不自在，妳穿得像婚紗，我穿的是禮服。」知道老婆在盯場，他還開玩笑說：「我覺得遠方有目光盯著我。」丁噹則跟他說：「腿不要軟。」又誇阿弟：「真的很帥又有才華。」阿弟深怕老婆吃醋，直喊：「不要再講了，我怕回去不好過。」丁噹則打圓場：「阿弟最終是屬於Mei的啊！」

唱一首不夠，丁噹還要和阿弟合唱《走火入魔》，特別跟阿弟老婆說再把阿弟借給她一下，Mei說：「借給妳，請享用，他滿好用的。」不料丁噹和阿弟又牽手，Mei吃醋說：「到底你們為什麼一直牽手牽成這樣，不能好好唱歌嗎？」阿弟安撫老婆：「我們在情緒中，妳不要太入戲走火入魔。」

除了獻唱《手掌心》等戲劇歌曲，丁噹也挑戰阿妹《三天三夜》，另外還帶來充滿靈性與神聖氣息的「薩滿鼓」演出，明年4月18日將前進高雄巨蛋開唱，門票將在11月29日中午12點於拓元售票系統開賣。

