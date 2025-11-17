自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丁噹頻頻牽手阿弟 引來人妻吃飛醋

丁噹頻頻牽手阿弟 引來人妻吃飛醋丁噹（左）牽手阿弟合唱，誇他帥氣有才華。
（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹昨晚順利在小巨蛋完成第二場「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠演唱會，邀請到近日和她合唱冠軍新歌《可以是朋友》的Energy阿弟當嘉賓，現場首唱這首歌，沒想到兩人頻頻牽手，讓坐在台下看演唱會的阿弟老婆「Mei」邱馨葦忍不住吃飛醋。

丁噹頻頻牽手阿弟 引來人妻吃飛醋丁噹完封小巨蛋演唱會，明年4月前進高雄巨蛋。
（記者潘少棠攝）

昨晚丁噹以「無緣的男朋友 」介紹阿弟出場，主要是在新歌MV中，兩人無緣在一起，只能以「萬年好友」情感，以摯友的名義讓彼此成為對方的心靈知己。

合唱完阿弟對丁噹說：「我穿這套衣服不自在，妳穿得像婚紗，我穿的是禮服。」知道老婆在盯場，他還開玩笑說：「我覺得遠方有目光盯著我。」丁噹則跟他說：「腿不要軟。」又誇阿弟：「真的很帥又有才華。」阿弟深怕老婆吃醋，直喊：「不要再講了，我怕回去不好過。」丁噹則打圓場：「阿弟最終是屬於Mei的啊！」

唱一首不夠，丁噹還要和阿弟合唱《走火入魔》，特別跟阿弟老婆說再把阿弟借給她一下，Mei說：「借給妳，請享用，他滿好用的。」不料丁噹和阿弟又牽手，Mei吃醋說：「到底你們為什麼一直牽手牽成這樣，不能好好唱歌嗎？」阿弟安撫老婆：「我們在情緒中，妳不要太入戲走火入魔。」

除了獻唱《手掌心》等戲劇歌曲，丁噹也挑戰阿妹《三天三夜》，另外還帶來充滿靈性與神聖氣息的「薩滿鼓」演出，明年4月18日將前進高雄巨蛋開唱，門票將在11月29日中午12點於拓元售票系統開賣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中